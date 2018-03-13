До выхода статистики из США новых позиций лучше не открывать

Прибавила нефть, которая торгуется сейчас на уровне вчерашнего закрытия и стоит 64,9 доллара за баррель. В легком плюсе фьючерсы на американские индексы.

Открытие российского рынка акций можно ожидать на уровне около нуля и мы не ждем существенных движений до публикации статистики по инфляции в Штатах в феврале – от этого во многом будет зависеть решение ФРС по ставке. Консенсус-прогноз говорит об ускорении годовой инфляции до 2,2% по сравнению с 2,1% месяцем ранее.

С технической точки зрения Индекс Мосбиржи находится на сопротивлении, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но вчера на дневных свечах нарисовался «крестик», что свидетельствует о возможном развороте котировок вниз.

Не следует забывать и о предвыборном факторе. Сейчас часть инвесторов будет покупать бумаги в расчете продать их дороже на гэпе после объявления о победе Путина. Другие же, напротив, в ближайшие дни будут сокращать позиции по соображениям риск-менеджмента, опасаясь неожиданностей, таких как слишком большая доля голосов у оппозиционных кандидатов. Все это может привнести лишнюю волатильность на рынок.

На рынок нефти давит увеличение добычи сырья в Штатах. Сегодня вечером выйдут предварительные данные по запасам от Американского института нефти, однако в последнее время они часто сильно расходятся с официальной информацией Минэнерго, которая публикуется в среду. Но и сегодняшние данные способны вызвать движение на рынке «черного золота», но в довольно узком коридоре: 63,7-67 доллара за баррель.

Рубль потерял вчера к доллару около 25 копеек и сейчас находится чуть ниже отметки 57 руб за доллар. До вечера мы также не ждем сильных колебаний российской валюты.