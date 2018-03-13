Снижение котировок нефти может негативно сказаться на динамике торгов на Мосбирже

Затем рубль начал слабеть, а нефть падать. В итоге индексы закрыли день разнонаправленно. День был довольно насыщен корпоративными событиями. «Лента» (+0,56%) увеличила выручку в 2017 году на 19,2%, а прибыль на 18,4%, добившись роста сравнимых продаж на 0,9%, а также среднего чека на 2,3%. ТГК-1 (+1,53%) увеличила чистую прибыль по МСФО за 2017 год в полтора раза, а «Мосэнерго» (-1,38%) увеличила прибыль на 84,6% до 24,802 млрд рублей. «АЛРОСА» (+0,89%) использовала средства от продажи газовых активов для досрочного погашения ряда кредитов, что позволило сократить долговую нагрузку более чем на 27%. Polymetal (-1,69%) увеличил выручку в 2017 году на 15%, но снизил скорректированную прибыль до $376 млн с $382 млн. Аутсайдером дня стали бумаги «Мегафон» (-4,18%), которые довольно активно восстанавливали свои позиции в последние дни, но теперь настало время фиксации прибыли. К тому же ФАС проявляет необычайную активность в возбуждении дел против сотовых операторов, которые не выполняют обязательства по отмене внутрисетевого роуминга. В лидерах дня были бумаги «Башнефти» (+2,76%), «НЛМК» (+2,68%), привилегированные акции «Татнефти» (+2,29%), «Сургутнефтегаза» (+1,82%). В «НЛМК» продолжают отыгрывать дивидендную историю, поскольку за IV квартал совет директоров рекомендовал выплатить 3,36 рубля на акцию. На рынок явно оказывают давления ожидания, связанные с возможными недружественными действиями со стороны западных партнёров. Евросоюз продлил свои ограничения против РФ ещё на полгода. В США могут представить новые меры против РФ в ближайшие пару недель, а Великобритания уже назначила виновных по делу отравления бывшего шпиона.

Рубль также испытывал определённые сложности во второй половине дня. Курс доллара доходил до 56,99. Впрочем, давление на отечественную валюту оказывала и нефть, которая к вечеру упала ниже $65 за баррель Brent. Показательно, что к вечеру слабели и валюты Новой Зеландии, и Канады. То есть рубль не был одинок в своей слабости. Впрочем, в ближайшее время у рубля появятся свои домашние поддержки в виде размещений ОФЗ, а также начала налогового периода. К тому же с 7 марта Минфин направляет на покупку валюты лишь 9,6 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд в предыдущем месяце. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,39% до 56,88, а европейская валюта росла на 0,54% до 70,13.

Торги в США завершились разнонаправленно. В понедельник не было важной статистики, но хватало важных событий. Президент Д. Трамп заблокировал сделку по покупке компанией Broadcom (+3,57%) производителя чипов Qualcomm (-0,35%). По мнению главы Белого дома, данное враждебное поглощение наносит ущерб безопасности США. В частности, Qualcomm является поставщиком компонентов для правительственной беспроводной связи. Одной из худших бумаг в индексе Dow Jones были акции Boeing (-2,91%). Компания может оказаться одним из главных пострадавших, если развернётся глобальная торговая война. Ряд компаний лишатся своих высших руководителей по случаю ухода на пенсию: Goldman Sachs (+0,96%), DowDuPont Inc. (-1,23%). Biogen Inc. (-2,17%) неожиданно объявила о том, что покупает разработку Pfizer по лечению шизофрении почти за $600 млн. Надо сказать, что для сектора биотехнологий подобное событие весьма необычно, поскольку чаще происходит обратное, когда крупные фармацевтические гиганты покупают разрабатываемые препараты у экспериментальных биотехнологов. И, наконец, вполне приятная для РФ новость. Согласно публикации в Wall Street Journal, республиканцы, входящие в комитет Конгресса по разведке, не обнаружили связи Д. Трампа с Кремлём, а также не нашли подтверждений того, что российская информационная кампания во время выборов выдвигала Д. Трампа в качестве своего фаворита.

После осечки на Wall Street в Азии также проявили осторожность. Во вторник в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В Японии продолжает разгораться политический скандал, связанный с участием министра финансов Таро Асо в противоречивой продаже земельных участков. В Китае власти намерены создать регулятор, который будет надзирать над банковской и страховой индустриями. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась в районе 2,877% по сравнению с 2,91% сутки назад.

Нефть оставалась под давлением. В пятницу котировки резко выросли на фоне сильных данных по рынку труда и замедления темпов роста заработной платы. Однако в начале недели участники торгов вновь вспомнили о том, что производство в США продолжает расти. На позапрошлой неделе оно увеличилось на 86 тыс. бар. до рекордных 10,369 млн бар. в сутки. В Минэнерго США отмечают, что мартовская сланцевая добыча 6,82 млн бар. в сутки уже является рекордной, а в апреле она повысится до 6,95 млн бар. в сутки. Соответственно, если рынок столкнётся с очередной статистикой роста запасов в США вместе с увеличением производства, то котировки могут вновь протестировать минимальные значения текущего года. К 9:00 (мск) Brent – $64,93 (-0,03%), WTI – $61,32 (-0,07%), золото – $1320,9 (+0,01%), медь – $6874,04 (-0,19%), никель – $13720 (+0,33%), палладий – $973,9 (+0,65%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 89,98 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,233 (-0,03%), GBP/USD – $1,389 (-0,09%), USD/JPY – 106,74 (+0,29%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть находится под давлением, азиатские рынки торгуются неуверенно. С другой стороны, если верить публикации Wall Street Journal, то у США могут быть сложности с нахождением поводов для новых ограничений против РФ, если комитет по разведке не обнаружил существенного вмешательства в выборы США на стороне какого-либо кандидата. Впрочем, место США может легко занять Великобритания, которая уже нашла такой повод. Соответственно, волатильность и неуверенность в российских бумагах будет сохраняться. Корпоративный календарь на вторник достаточно скудный. Совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос о дивидендах.