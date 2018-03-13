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Рубль: медленное начало недели


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Рынки акций ведущих стран провели вчерашнюю сессию без существенных изменений, несмотря на опубликованную в пятницу позитивную статистику по рынку труда США, продемонстрировавшую высокие темпы роста численности рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и замедление роста зарплат.

Движения в валютах и ставках также были ограниченными; индекс доллара и доходности казначейских обязательств США практически не изменились. Волатильность сохранялась только на нефтяном рынке: цена нефти Brent откатилась вниз с достигнутого в пятницу максимума, закрывшись на отметке 64,94 долл./барр. (−0,9%). Цены снижались в преддверии очередных данных о коммерческих запасах и добыче нефти в США, а также на ожиданиях трейдеров, что предстоящий отчет Минэнерго о добыче сланцевой нефти окажется негативным для нефтяных котировок. В настоящий момент Brent торгуется вблизи своей 100-дневной скользящей средней (чуть выше 64 долл./барр.), которая в последние несколько недель остается для нее прочным уровнем поддержки.  Однако если очередная статистика из США укажет на сохранение темпов роста добычи, данный уровень поддержки может быть пробит вниз.

Рубль вскоре после открытия торгов укрепился к доллару до 56,5 на спросе со стороны локальных игроков, продававших валюту, аккумулированную в течение длинных праздничных выходных. Однако в условиях коррекции в нефти инициатива перешла к покупателям USDRUB. В результате, к середине дня рубль вернулся к уровню 56,9 и оставался там практически до конца сессии, закрывшись на отметке 56,91 (−0,4%). Среди валют других развивающихся стран худший результат показала турецкая лира, ослабшая к доллару на 0,8% на данных о более высоком, чем ожидалось, дефиците текущего счета.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на оценке инфляции в США за февраль. Инвесторы закладывают общий годовой ИПЦ и базовую инфляцию на уровне 2%. Превышение этого показателя безусловно окажет давление на рынки.

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