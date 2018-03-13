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"Лента:" прогноз по открытию новых магазинов на 2018 год сейчас ниже наших ожиданий


Рынки
Силуэты
Аналитики Альфа-банка
 
Лента (ВЫШЕ РЫНКА, USD 8,0/ГДР) вчера представила финансовые результаты за 2017 г. и провела телефонную конференцию.

Выручка за год выросла на 19% г/г до 365,2 млрд руб. Показатели соответствуют ранее опубликованным операционным результатам компании и, следовательно, нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу рынка. 

Валовая прибыль подскочила на 15,4% г/г до 78,2 млрд руб. при валовой рентабельности 21,4% (что на 0,7 п. п. ниже г/г). Небольшое снижение валовой рентабельности в 2017 г. связано с инвестициями в цены в связи с увеличением числа промоакций и негативным разовым эффектом от поправок к закону “О торговле”. 

Общие, административные и коммерческие расходы выросли на 0,16 п. п.  в процентном отношении к выручке в 2017 г., главным образом, из-за большого числа новых магазинов с низким уровнем выручки на единицу площади и повышением тарифов и, следовательно, более высокими расходами на амортизацию ввиду роста торговых площадей и расширения транспортного парка. В итоге скорректированная EBITDA 2017 составила 35,5 млрд руб., что на 11,8% выше г/г при рентабельности EBITDA 9,7%, что на 0,65 п. п. ниже г/г (из-за снижения валовой рентабельности). Окончательная скорректированная EBITDA оказалась на  1% ниже ожиданий рынка. Чистая прибыль 2017 г. выросла на 18,4% г/г до 13,3 млрд руб. 

Итоги телефонной конференции и обновление прогноза

В 2018 г. компания планирует открыть 20 новых гипермаркетов и 50 супермаркетов, в том числе в 5 новых городах, что ниже нашего прогноза (30 гипермаркетов и 100 супермаркетов), и израсходовать 30-35 млрд руб. на капиталовложения. Лента планирует сосредоточить свои усилия на органическом росте, но, в то же время, готова к более активной экспансии, если на рынке появятся предложения, способствующие увеличению стоимости компании. 

Влияние на акции

EBITDA 2017 г. оказалась ниже нашей оценки и ожиданий рынка. Хотя LfL-выручка оставалась величиной положительной в 4К17, прогноз по открытию новых магазинов на 2018 г. сейчас ниже наших ожиданий и, таким образом, мы можем понизить наш прогноз на этот год. 

Таблица
Таблица

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