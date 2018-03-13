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Брокерские депозитные ставки овернайт остановились на отметке 7,25%


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Неделя на локальном денежном рынке началась с очередного аукциона тонкой настройки от ЦБ.

Регулятор предпринял попытку абсорбировать 520 млрд руб., что удалось в полной мере, на фоне спроса в 617 млрд руб. Тем не менее, фронтальный участок рублевой процентной кривой испытывает на себе влияние повышенного аппетита некоторых игроков, которые в понедельник воспользовались операцией валютного свопа по продаже валюты/покупке рублей на 26 млрд руб. у Банка России. В результате, брокерские депозитные ставки овернайт остановились на отметке 7.25%, отскочив от уровней 7.13-7.17% в конце прошлой недели.

Следуя логике регулятора, сегодня должен быть предложен еще один однодневный депозитный аукцион с целью блокирования остатков до завтрашних расчетов по недельным депозитам. Возможно, ставка будет сделана на наращивание лимитов последнего (до 3.0 трлн руб.) с целью более длительной фиксации краткосрочных процентных ставок. Однако, ввиду предстоящих выплат страховых взносов банками до 15 марта включительно, предложение от участников останется лимитировано 2.3-2.5 трлн руб. На сегодняшнее утро остатки на корсчетах и депозитах составили 2.1 трлн руб. и 2.9 трлн руб. соответственно.

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