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ЦБ активизировал операции абсорбирования ликвидности, возможен рост ставок на денежном рынке


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
На международном валютном рынке пара EURUSD остается в узком торговом диапазоне 1.229-1.233.

Из ближайших событий, способных оказать значимое влияние на динамику пары EURUSD, стоит отметить сегодняшнюю публикацию данных по инфляции в США (в 16:30 по Москве). Совокупность факторов предыдущих месяцев (слабость доллара, сильная динамика американской экономики) свидетельствует о более высокой вероятности ускорения инфляции. В случае реализации данного сценария доллар сможет укрепить свои позиции, двинувшись в паре с евро ниже отметок 1.23. Ускорение инфляции повысит вероятность более жесткой риторики по итогам предстоящего на следующей неделе заседания ФРС.

Инфляционная статистика в США также является ключевой для рубля на сегодня

В случае выхода сильных данных по инфляции в США валюты развивающихся стран и рубль могут оказаться под давлением во второй половине дня. Внутренние факторы продолжают выступать в качестве поддержки для рубля. 14 марта выплатой страховых взносов стартует налоговый период, в этот же день пройдет предпоследнее размещение ОФЗ перед решением ЦБ о ключевой ставке, что, как правило, формирует дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Из внешних факторов помимо данных по американской инфляции влияние на рубль оказывают цены на нефть. В последние несколько недель корреляция рубля с нефтью вернулась к более высоким уровням (40% по сравнению с 30% в ноябре-январе), поэтому данный фактор снова приобретает бОльшую значимость для рубля. По итогам недели риски по нефти смещены скорее в сторону снижения цен по итогам выхода ежемесячного отчета МЭА, который, как правило, обращает внимание рынков на рост добычи нефти в США. Тем не менее, на текущей неделе, по нашему мнению, влияние внутренних позитивных факторов для рубля будет сильнее, чем влияние внешних негативных факторов, обеспечив умеренное укрепление рубля по итогам недели.

График
График

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 7-7.35%. Регулятор существенно повысил активность операций по абсорбированию ликвидности. Сегодня пройдут недельные депозитные аукционы с лимитом 3.67 трлн. руб. (рекордный объем), аукционы тонкой настройки на 1 день с лимитом 720 млрд. руб., а также размещение КОБР на 500 млрд. руб. Кроме того, 14 марта предстоят выплаты страховых взносов, а также размещения ОФЗ. Совокупность данных факторов, по нашему мнению, приведет к повышательному давлению на ставки сегодня и завтра.

Таблица
Таблица

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