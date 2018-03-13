ЦБ активизировал операции абсорбирования ликвидности, возможен рост ставок на денежном рынке

Из ближайших событий, способных оказать значимое влияние на динамику пары EURUSD, стоит отметить сегодняшнюю публикацию данных по инфляции в США (в 16:30 по Москве). Совокупность факторов предыдущих месяцев (слабость доллара, сильная динамика американской экономики) свидетельствует о более высокой вероятности ускорения инфляции. В случае реализации данного сценария доллар сможет укрепить свои позиции, двинувшись в паре с евро ниже отметок 1.23. Ускорение инфляции повысит вероятность более жесткой риторики по итогам предстоящего на следующей неделе заседания ФРС.

Инфляционная статистика в США также является ключевой для рубля на сегодня

В случае выхода сильных данных по инфляции в США валюты развивающихся стран и рубль могут оказаться под давлением во второй половине дня. Внутренние факторы продолжают выступать в качестве поддержки для рубля. 14 марта выплатой страховых взносов стартует налоговый период, в этот же день пройдет предпоследнее размещение ОФЗ перед решением ЦБ о ключевой ставке, что, как правило, формирует дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Из внешних факторов помимо данных по американской инфляции влияние на рубль оказывают цены на нефть. В последние несколько недель корреляция рубля с нефтью вернулась к более высоким уровням (40% по сравнению с 30% в ноябре-январе), поэтому данный фактор снова приобретает бОльшую значимость для рубля. По итогам недели риски по нефти смещены скорее в сторону снижения цен по итогам выхода ежемесячного отчета МЭА, который, как правило, обращает внимание рынков на рост добычи нефти в США. Тем не менее, на текущей неделе, по нашему мнению, влияние внутренних позитивных факторов для рубля будет сильнее, чем влияние внешних негативных факторов, обеспечив умеренное укрепление рубля по итогам недели.

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Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 7-7.35%. Регулятор существенно повысил активность операций по абсорбированию ликвидности. Сегодня пройдут недельные депозитные аукционы с лимитом 3.67 трлн. руб. (рекордный объем), аукционы тонкой настройки на 1 день с лимитом 720 млрд. руб., а также размещение КОБР на 500 млрд. руб. Кроме того, 14 марта предстоят выплаты страховых взносов, а также размещения ОФЗ. Совокупность данных факторов, по нашему мнению, приведет к повышательному давлению на ставки сегодня и завтра.