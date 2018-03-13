Технологический сектор США - not for sale

Действительно, вчера никто никуда не спешил. Открытие основной торговой сессии прошло строго по плану с ростом всех индексов на 0,2-0,3%.

Однако такая идиллия продержалась на рынке не долго, и уже где-то через полчаса после начала торгов начались осторожные продажи. Причем они коснулись прежде всего крупных промышленных компаний, таких как Boeing (BA, -2,91%), Caterpillar (CAT, -2,37%), United Technologies (UTX, -1,92%) и другие. Основная причини продаж - явная перекупленность акций компаний ВПК в текущем моменте.

Кроме этого, на рынке остаются опасения, связанные с введением импортных пошлин на сталь и алюминий, которые возможно (?!) негативно скажутся на ведении бизнеса прежде всего крупных промышленных компаний. Хотя впрочем были у каждой из вышеперечисленных компаний и свои собственные причины для распродажи. Так, на акции UTX давила информация о том, что правительство Индии намеревается притормозить поставку новых самолетов Airbus A320 NEO из-за проблем с двигателями компании Pratt&Whitney, входящей в холдинг United Technologies.

Единственная компания, которая порадовала своих инвесторов, была General Electric (GE, +1,07%). Акции этой компании уверенно преодолели психологически важный уровень сопротивления в $15, и теперь есть все шансы увидеть их выше $16.

А вот главным героем вчерашнего дня безусловно стали акции Micron Technology (MU, +8,76%). Котировки акций этого ведущего производителя микрочипов и так росли в последние дни просто-таки сумасшедшими темпами. Только за последнюю неделю акции выросли более чем на 20%. А вчера после выхода информации о том, что один из ведущих инвестдомов, «ведущих» акции этой компании - Nomura Securities пересмотрел target price c 60 до 100 долларов за акцию Micron, покупатели просто-таки сошли с ума и стали сметать их с рынка словно горячие пирожки. Рост на максимумах дня превышал 12%, а цена акции превысила отметку в $61.

Однако на столь высоких уровнях акциях удержаться не удалось - слишком уж много было желающих зафиксировать прибыль. Но итоговая цифра выглядит столь же фантастической - плюс почти 9%! И, кстати, аналитики Nomura не одиноки в своих оценках перспектив этих акций. Еще одна инвестиционная компания Evercore ICI пересмотрела target price по Micron в сторону увеличения с тех же $60 до $80.

Что же касается итогов торгов в отраслевом разрезе, то изменения в принципе были совершенно незначительными. Лучше всех в целом чувствовали себя защитные акции коммунального сектора и электроэнергетики. Все они в среднем выросли на 0,5%. Акции всех остальных секторов (за исключением уже упомянутого выше промышленного сектора) также показали рост. Но этот рост был совершенно минимальным и не превысил 0,3%.

Ожидания рынка 13 марта

Сегодняшний день начинается «весело». С самого утра (по времени мск) во всей деловой прессе живо обсуждается новость о том, что президент Трамп запретил в интересах государственной безопасности сделку по поглощению компании Qualcomm (QCOM) сингапурской компанией Broadcom (AVGO). Последняя хоть и сингапурская, но Трамп видит за ней «руку Китая» и поэтому - Америка не продается! Not for sale! На этом фоне акции первой теряют на премаркете почти 5% ко вчерашнему закрытию, а вот акции Broadcom пока демонстрируют незначительный рост.

Если же говорить об общей обстановке сегодня, то ее можно признать нейтральной. На азиатских рынка мы наблюдали смешанную динамику - Япония в небольшом плюсе, а Китай - в таком же небольшом минусе. Короче, ничего особенного. Европейские рынки настроены более оптимистично. Открытие рынка прошло вблизи нулевых отметок, но практически с самого начала торгов все европейские индексы плавненько и неспеша ползут вверх, прибавляя до 0,5%. Такая же картина и во фьючерсах на основные американские индексы. Здесь прибавка к вчерашнему закрытию составляет от 0,07% по фьючерсам на индекс NASDAQ до 0,23% по фьючерсам на индекс DJIA-30.

Сохранится ли эта картина хотя бы до начала основной торговой сессии, пока сказать сложно. Сегодня нас ждет выход достаточно важных макроданных. В 15-30 мск мы увидим данные по индексу потребительских цен CPI. Аналитики ожидают его снижение с 0,5%, показанных по итогам января до 0,2% по итогам прошедшего февраля. Если ожидания аналитиков оправдаются, то это вполне может поддержать рынки.

Основная же интрига дня - продолжат ли участники рынка распродавать акции промышленных компаний, которые даже после вчерашнего достаточно значительного падения выглядят перекупленными. Кроме того, конечно же, сегодня мы с очень большой вероятностью увидим фиксацию прибыли в акциях Micron Technology. Какими бы хорошими они не были, но деревья, как известно, не могут расти до небес.

Вот такой расклад сил на сегодня. Относительно спокойные торги с проторговкой текущих уровней вблизи нулевых отметок.