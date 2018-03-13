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Увеличение доходностей на рынке облигаций снижает интерес инвесторов к драгметаллам


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота и серебра сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, платиноиды подрастают в корреляции с ростом на фондовом рынке.

Восстановление активности на фондовых рынках и выросшие доходности на рынке облигаций оттягивают средства инвесторов с рынков драгоценных металлов.

Участники рынка ожидают заседание ФРС США 21 марта, в ходе которого возможно повышение процентной ставки на 0,25%. Кроме того, сегодня выходят данные по инфляции в США, от которых ожидают повышения до 2,2% в годовом выражении.

Запасы в золотых ETF-фондах не изменились, запасы в серебряных, платиновых и палладиевых ETF-фондах понизились, особенно резкое падение наблюдалось в палладиевых фондах.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE понизились, объёмы торгов упали, курс юаня к доллару США укрепился.

По данным МВФ, Банк Турции в феврале 2018 г. увеличил запасы золота на 8,75 тонн до 590,997 тонн.

Цены на золото остаются консолидированным в узком ценовом диапазоне $1316-1325. Физический спрос в Азии поддерживает цены.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1316-1285, уровни сопротивления – $1343-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота повышались к уровню $16,58, после чего опустились к уровню $16,49. Отношение золота к серебру составляет 80,02 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,36 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,45-16,10, уровни сопротивления – $16,58-17,0.

Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню $958, после чего восстановились к уровню $963. Спред между золотом и платиной составляет $360/унция. Спред между платиной и палладием составляет $16/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $950-949, уровни сопротивления – $968-974.

Рынок палладия вновь снижались к уровню $968, после чего цены подросли к уровню $974.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $966-939, уровни сопротивления – $990-1000.

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