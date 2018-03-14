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Мнения аналитиков

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Введение пошлин США против китайский товаров может привести к новому витку снижения на биржах


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам прошедшей торговой сессии американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,64%, закрывшись на отметке 2765,31 пунктов, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,02%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций продемонстрировала самое больше недельное снижение, отступив еще на три пункта - до 2,84%.

Опубликованные во вторник статданные, показавшие рост инфляции на 2,2% в годовом выражении, совпали с ожиданиями рынка, что вселило игрокам некий оптимизм по поводу менее агрессивного повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Однако стоит заметить, что вопрос по ставкам дело практически решенное, и какие бы спекуляции на эту тему не выходили бы на повестку дня, в долгосрочной перспективе деньги все равно будут становиться только дороже.

В свою очередь новость о том, что администрация Трампа готовит пакет предложений по пошлинам против китайских товаров, где потери Поднебесной могут составить порядка 30 миллиардов долларов, вызвала негативную реакцию на заокеанских биржевых площадках. Ко всему прочему заявления высокопоставленных американских чиновников насчет того, что введенные ранее заградительные пошлины на металлы направлены исключительно против Китая, могут спровоцировать ответные меры со стороны самого крупного держателя долга США, которым является Китай.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,32%, закрывшись на отметке $64,72. Цены на "черное золото" во вторник продолжили консолидироваться в диапазоне $64-$65,5 в ожидании ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства, публикация которых ожидаются сегодня и в четверг.

Вышедшие данные от Американского института нефти показали рост запасов сырой нефти на 1,1 млн.б.с и снижение запасов бензина на 1,2 млн.б.с., что оказалось лучше прогноза экспертов.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $64, основная находится на уровне $63. Сопротивления расположены на $65 и  $65,60.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи во вторник завершил торги на отметке 2319,38 п., показав нулевую динамику по отношению к закрытию в понедельник. На данный момент поддержка в индикаторе по-прежнему расположена на уровне 2300 п, закрепление под которым даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления также находятся на отметках 2325 п. и 2350 п.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 127000 п., при проходе которого инструмент может продолжить снижение в район 125500 пунктов. Сопротивления на данном этапе расположены на 128000 и 129000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,02, потеряв 0,24% по отношению к доллару США на фоне продолжившейся негативной динамики нефтяных котировок.

На данном этапе сопротивлением в паре по-прежнему выступает уровень 57, при проходе которого рубль может протестировать отметку 57,50. Локальные поддержки расположены на отметках 56,50 и 56.

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