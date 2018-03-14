Рубль намерен использовать политическую слабость доллара

Курс американского доллара повысился на 0,25%, до 57,02 руб., курс евро – на 0,76%, до 70,66 руб.

На фоне дорожающей нефти курс доллара снижался до 56,64 руб., курс евро – до 70,07 руб. Всплеск волатильности на всех биржах вызвала новость об увольнении Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и статистические данные по инфляции в США. На место главы Госдепартамента США назначен директор ЦРУ Майк Помпео. Перестановка в правительстве оказала давление на доллар и фондовые индексы. Доходность десятилетних облигаций в США упала с 2,88% до 2.8330%.

Как только участники рынка отработали новости из США, с возобновившимся падением цен на нефть рубль ослабился к доллару до отметки 57,14 руб. за «американца», к евро – до 70,78 руб. за единицу европейской валюты. Евро подорожал больше из-за спроса на единую валюту на рынке Форекс.

В среду, 14 марта, Минфин РФ проведет аукционы на которых разместит ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. Спрос на облигации со стороны зарубежных инвесторов сохраняется на высоком уровне, поэтому никаких проблем с размещением возникнуть не должно. Для рубля аукционы ведомства являются неплохой поддержкой.

Нефть торгуется в коридоре с границами $63–66 за баррель. Техническая картина указывает на снижение цены и выход её из коридора вниз. Динамика нефти останется ключевым драйвером для рублёвых пар.

Общее ослабление доллара к основным валютам на Форекс ослабит давление на рубль. В связи с этим можно предположить, что торги на Московской бирже откроются ростом по курсу рубля, а во второй половине торгов он возобновит снижение. Цель по паре доллар/рубль остается на уровне 57,38 руб. за «американца», по паре евро/рубль – на отметке 70,91 руб. за единицу европейской валюты.