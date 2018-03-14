Не исключено сползание индекса Мосбиржи к уровню 2300 пунктов

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет заметное ухудшение внешнего фона, наметившееся еще накануне вечером. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса МосБиржи к ближайшему значимому уровню 2300 п. Этому также способствует наметившееся осложнение внешнеполитических отношений с Великобританией.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому среди целого ряда значимых иностранных статистических показателей наиболее важным сигналом станет выход официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,06%) и РТС (+0,20%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После нейтрального открытия они перешли в состояние консолидации, которая продолжалась в течение всего торгового дня. Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. Таким образом, по итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС них не изменилась. Она остается нейтральной.

Стоит отметить, что локальный рынок пока не отреагировал на заметное обострение напряженности на внешнеполитическом фронте. Между тем, Великобритания пригрозила России введением санкций в связи с так называемым «делом Скрипаля». Эту позицию поддержали США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по этому поводу, что Россия может ввести ответные ограничительные меры. Не исключено, что дальнейшее развитие этого сюжета выйдет за рамки активного обмена дипломатическими «любезностями».

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 13,3 п., или 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметным приростом на повышенных оборотах вчера выделились акции Аэрофлота (AFLT RM, +3,05%). Они продолжили свое существенное среднесрочное повышение на фоне публикации свежей отраслевой статистики. Согласно оперативным данным Росавиации, компания Аэрофлот - российские авиалинии увеличила объем пассажирских перевозок в феврале на 2,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За январь-февраль этот показатель возрос на 4,8%. Стоит отметить, что это не самые сильные показатели среди крупнейших отечественных авиаперевозчиков. Для сравнения, авиакомпания «Уральские Авиалинии» увеличила объемы перевозки пассажиров на 19,9% по итогам февраля и на 19,8% с начала года.

Бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +2,56%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2,77%) заметно подорожали на фоне сообщения о завершении судебной тяжбы эмитента с компанией АФК «Система». Вчера стало известно, что «Роснефть» и «Башнефть» отказались от своего иска к «Системе», после того, как ответчик выплатил 100 млрд руб. в рамках мирового соглашения. Пока неизвестно, направит ли «Башнефть» полученную сумму или ее часть на выплату дивидендов. Тем не менее, приход столь крупного платежа заметно улучшит текущие финансовые показатели нефтяной компании.

Отголоском указанного события стала позитивная динамика акций МТС (MTSS RM, +1,48%) и Детский Мир (DSKY RM, +5,26%). Контролирующим акционером эмитентов указанных бумаг является компания АФК Система (AFKS RM, -0,08%). После того, как она урегулировала судебные претензии со стороны «Роснефти» и «Башнефти», угроза принудительной или вынужденной реализации контролируемых ей активов осталась в прошлом.

Бумаги НЛМК (NLMK RM, +1,03%) продолжают отыгрывать недавнее известие о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 4 квартал 2017 года в размере 3.36 руб. на акцию. Это составляет порядка 2.2% от их текущей биржевой цены.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +0,99%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,33%), М.Видео (MVID RM, +2,79%), Россети-ао (RSTI RM, +1,43%), Polymetal (POLY RM, +3,65%), Полюс (PLZL RM, +2,09%).

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -2,02%) заметно откатились вниз после очередной неудачной попытки преодоления ближайшего прочного сопротивления, расположенного в районе 5200 руб. Не исключено, что для уверенного пробоя указанной отметки понадобится еще несколько заходов. В целом же эти бумаги по-прежнему сохраняют технический потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понижаются в пределах 0,45. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в стоимости 0,1%. Фьючерсы на золото незначительно подорожали на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,9%. Гонконгский Hang Seng просел на 1,35%.

С учетом вчерашнего слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.