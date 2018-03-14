Политика давит на рынки

Российский рынок откроется снижением из-за снижения фьючерсов на мировые фондовые индексы на 0,15-1,3%.

Рубль будет под давлением в результате политики, но стабильные котировки нефти удержат его от сильных колебаний. Таким образом, инвесторы воспринимают текучесть кадров, как подтверждение наличия проблемы в администрации Белого дома США. Позиция президента в отношении «правильных сделок» непоколебима, и после введения заградительных пошлин на импорт в США: стали, алюминия, автомобилей, бытовой техники и пр. дело дойдет до рынка нефти. Политическая программа Трампа предусматривает снижение цен на нефть, поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США. Однако теперь инвесторы будут оценивать дальнейшие действия администрации Белого дома по торговой войне и внешней политике. Не исключено, что Помпео может повести более жесткую игру против РФ, чем Тиллерсон, и одним из поводов для этого послужит послание президента РФ Федеральному собранию. Резюмируя, мы ожидаем коррекции вниз российского рынка.