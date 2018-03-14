Рубль будет пользоваться спросом на фоне проведения аукционов ОФЗ

В течение дня российский рынок торговался в достаточно узком диапазоне. Утренняя просадка сменилась ростом в середине дня, но к вечеру индексы вернулись ближе к значениям закрытия предыдущего дня. Значимых корпоративных новостей было немного.

Совет директоров «НОВАТЭК» (-1,77%) рекомендовал утвердить дивиденды в размере 8 рублей на одну акцию за 2017 год. С учётом выплат за I полугодие дивиденды составят 14,95 рублей на акцию. На рынке явно рассчитывали на более щедрые выплаты, но, похоже, что время надежд подходит к концу.

В лидерах роста и падения оказались Polymetal (+3,65%), «Аэрофлот» (+3,05%), «М.Видео» (+2,79%), привилегированные и обыкновенные акции «Башнефти», которые прибавили 2,77% и2,56% соответственно, а также «Соллерс» (-2,54%), «Магнит» (-2,02%), Yandex (-1,43%), ММК (-1,16%). Позитивным моментом для бумаг «Аэрофлота» стали данные за февраль, которые показали рост пассажирских перевозок компании на 2,9%. Кроме того, «Аэрофлот» возобновляет полёты в Каир из Москвы. В целом сектор металлургии смотрелся довольно слабо в течение дня, но к вечеру смог ликвидировать часть потерь: ГМК «Норникель» (-0,5%), «Северсталь» (-0,17%), НЛМК (+1,03%), «РУСАЛ» (-0,53%). В секторе нефти и газа, как и в банковском, движения были разнонаправленными. К слову говоря, поводом для продаж в конце дня стали новости в США, где Р. Тиллерсон был уволен с поста государственного секретаря. Выбор был сделан в пользу главы ЦРУ, с которым Д. Трамп намерен реализовывать более агрессивную политику.

Новостей для рубля было весьма много, однако волатильность в паре USD/RUB уложилась в 40 копеек. По предварительной оценке ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе-феврале вырос до $9,8 млрд по сравнению с $4,4 млрд годом ранее. Международные резервы РФ выросли за этот период на $23,7 млрд по сравнению с $15,4 млрд год назад. Однако всё это достаточно второстепенные вещи. По данным ЦБ, по предварительной оценке, положительное сальдо счёта текущих операций РФ составило $20,8 млрд по сравнению с $14,5 млрд год назад. Иными словами, финансовые потоки существенно улучшились, страна получает больше валюты. В частности, положительное сальдо торгового баланса выросло в январе-феврале до $29,6 млрд, или на $7,4 млрд больше, чем год назад. Соответственно, макроэкономическая статистика говорит в пользу отечественной валюты. В пользу рубля также говорят и запланированные на среду аукционы Минфина, на которых ведомство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 20 млрд рублей. Нефть к вечеру вторника торговалась в районе $64,5 за баррель Brent и не оказывала существенного влияния на валютный рынок.

Торги в США начались со статистики по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) ускорил свой рост в феврале до 2,2% по сравнению с 2,1% в январе. Однако Core CPI сохранил темпы роста на уровне 1,8%. Реакция рынка была достаточно однозначной. Доллар начал слабеть, а доходности по казначейским обязательствам падать. Фьючерс на S&P 500 двинулся вверх. Однако оптимизм на рынке существовал ровно до того момента, пока президент Д. Трамп не уволил государственного секретаря Р. Тиллерсона со своего поста за чрезмерную мягкость. Вместо него международными делами Белого дома в более жёстком ключе займётся глава ЦРУ Майк Помпео. Естественно, что на рынке подобные кульбиты в администрации вызывают вполне обоснованные опасения. Даже появились слухи о возможной отставке министра финансов С. Мнучина. Х. Клинтон уже отругала избирателей Трампа, сказав, что Америка не заслуживает такого президента. Впрочем, вернёмся от политики к рынку. Самыми слабыми секторами были технологии и финансы. Рынок несколько озадачен тем, что президент Д. Трамп столь открыто заблокировал возможность покупки Qualcomm (-4,95%) за $117 млрд компанией Broadcom (-0,62%), которая даже решила перенести свою штаб-квартиру в США. В финансовом секторе негативно реагировали на то, что доходность по казначейским обязательствам снижалась во вторник до 2,86%: Bank of America (-1,46%), Citigroup (-1,46%), J.P. Morgan (-1,2%).

Ситуация на внешних рынках слабо негативная. Азиатские рынки преимущественно снижались на опасениях нового витка торговых войн. С другой стороны, промышленные металлы незначительно дорожали, а у нефти не было больших потерь. Поэтому на старте дня в России можно ждать нейтрального открытия. Рубль будет пользоваться спросом на фоне проведения аукционов ОФЗ.



