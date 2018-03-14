FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ снизится, рубль же в начале торгов среды мало изменится. Повышение геополитических рисков может добавить давления на стоимость российских активов.

 

Ожидается открытие рынка с понижением до 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2310, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300 и 2290, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Отсутствие с утра выраженной динамики на рынке нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия, фактор неожиданности – решения Запада на фоне очередного витка конфронтации с РФ, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,4-57,6 рубля, для европейской валюты — 70,0-71,4 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,6-1% на фоне политической нестабильности в стране. Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Азиатские биржи с утра снижались на 0,3-1,3%, японский Nikkei 225 на 0,9%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,4 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро находился на уровне 1,2394 доллара против 1,2387 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам во вторник во главе с рядом бумаг компаний нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию второго дня недели подорожал на 0,06%, до 2319,38 пункта, индекс РТС - на 0,20%, до 1285,80 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 14 копеек, до 57,02 рубля, евро - на 53 копейки, до 70,66 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ