Чистый отток капитала в $10 млрд связан с ростом иностранных активов частного сектора

ЦБ также сообщил о торговом профиците в $29,6 млрд за 2М18.

По нашей оценке, снижение профицита текущего счета на $1,8 млрд (из $4,8 млрд) в феврале в сравнении с январем было связано с небольшим падением цен на нефть. Сильный текущий счет продолжает отражаться в высоком уровне оттока капитала, который достиг $9,8 млрд за 2М18 против $4,4 млрд за 2М17.

Тем не менее, в отличие от прошлых лет главным драйвером чистого оттока капитала в этом году является не снижение долговой нагрузки банковского сектора (в 2017 г. на этот фактор пришлось примерно 90% совокупного чистого оттока капитала), а наращивание иностранных активов частного сектора.