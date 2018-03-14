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Мнения аналитиков

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Чистый отток капитала в $10 млрд связан с ростом иностранных активов частного сектора


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Как сообщает ЦБ, профицит текущего счета достиг $20,8 млрд за 2М18. Это говорит о том, что в феврале он составил $8,0 млрд против $12,8 млрд в январе.

ЦБ также сообщил о торговом профиците в $29,6 млрд за 2М18.

По нашей оценке, снижение профицита текущего счета на $1,8 млрд (из $4,8 млрд) в феврале в сравнении с январем было связано с небольшим падением цен на нефть. Сильный текущий счет продолжает отражаться в высоком уровне оттока капитала, который достиг $9,8 млрд за 2М18 против $4,4 млрд за 2М17.

Тем не менее, в отличие от прошлых лет главным драйвером чистого оттока капитала в этом году является не снижение долговой нагрузки банковского сектора (в 2017 г. на этот фактор пришлось примерно 90% совокупного чистого оттока капитала), а наращивание иностранных активов частного сектора.

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