"Детский мир" отказался от SPO: риск навеса акций пока снят

Мировое соглашение между Башнефтью и Системой (основной акционер Детского мира) дало Системе больше определенности в плане потребностей в фондировании и сняло срочность проведения SPO в марте 2018.

Акции Детского мира торговались под давлением с момента объявления о планах SPO в декабре 2017, и котировки упали более чем на 20% с того момента. Решение Системы отказаться от планов SPO снимает непосредственный риск навеса акций Детского мира и может поддержать их динамику. В то же самое время мы отмечаем, что решение отменить SPO не было официально подтверждено Системой или Детским миром.