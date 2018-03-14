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Геополитика и "торговые войны" в центре внимания валютных рынков


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Американская валюта утром среды отыгрывает потерянные накануне позиции.

Замена на посту госсекретаря США Р. Тиллерсона на М. Помпео, который считается более лояльным к протекционистской политике Президента, обеспокоила рынок перспективой появления новых торговых ограничений. И уже вечером того же дня стало известно, что Белый дом рассматривает возможность введения пошлин для китайских товаров из телекоммуникационного и технологического секторов. По предварительным данным, дополнительные тарифы могут быть распространены на товарные позиции, объем экспорта которорых из Китая в США составляет 60 млрд. долларов в год. Для сравнения китайский экспорт алюминия и стали в США, в отношение которого пошлины были введены на прошлой неделе, составляет 15-17 млрд. долл. в год.

«Торговые войны» останутся важнейшей темой для рынков в перспективе ближайших недель. Несмотря на вчерашнюю негативную реакцию USD, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе при росте рисков «торговых войн» могут сформироваться факторы для укрепления USD, поскольку будет повышаться аппетит инвесторов к защитным активам.

Статистика по инфляции в США, которая, как мы ожидали, должна была стать основным событием вчерашнего торгового дня, вышла в рамках ожиданий (1.8% г/г в феврале). Влияние данного фактора на рынки было полностью перекрыто геополитической тематикой. В фокусе сегодня будет выход статистики по росту розничных продаж в США (в 15.30 по Москве), который, как мы ожидаем, вернется в позитивную область после спада в январе, что может несколько поддержать доллар.

Проходящее в момент публикации нашего отчета выступление главы ЕЦБ М. Драги приводит к ослаблению евро на глобальных площадках в связи с очередным упоминанием о том, что для ужесточения политики ЕЦБ нужно больше сигналов об ускорении инфляции. 

Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.23-1.24.

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