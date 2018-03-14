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Возобновление полетов в Египет может положительно повлиять на восприятие "Аэрофлота" рынком


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Предварительные статданные Росавиации за февраль 2018 г. свидетельствуют о замедлении роста пассажирских перевозок Аэрофлота.

Полные данные об операционных результатах группы Аэрофлота пока неизвестны, однако согласно официальным данным о результатах работы российской гражданской авиации, годовые темпы роста пассажиропотока головной компании группы и авиакомпании Россия в феврале были равны нулю против +4% г/г, зафиксированных в январе.

Между тем Аэрофлот объявил, что с апреля планирует возобновить регулярные рейсы в Каир, приостановленные еще в 2015 г. Однако другие направления Египта пока остаются закрытыми.

Наш комментарий: Аэрофлот объявит результаты деятельности всей группы в течение ближайших недель. Мы полагаем, что рост числа перевезенных пассажиров по итогам февраля может замедлиться до 4–5% г/г (в январе рост составил 8% г/г, чему способствовали двузначные темпы роста компании Победа). В этом случае темпы роста пассажирских перевозок Аэрофлота окажутся ниже, чем в среднем по отрасли (10% г/г в феврале и 14% г/г в январе). На темпы роста пассажирского трафика Аэрофлота отрицательно повлияли разовые факторы, в частности неблагоприятные погодные условия (в январе–феврале основная часть отмененных рейсов пришлась на аэропорт Шереметьево). Представленные данные негативны для финансовых результатов Аэрофлота за 1к18 (результаты по РСБУ будут опубликованы 28 апреля). 

Возобновление полетов в Египет может положительно повлиять на восприятие компании рынком, однако, учитывая, что большинство египетских курортов расположены далеко от столицы, в фундаментальном плане оценить реальный положительный эффект для компании довольно сложно. Что касается курортных египетских направлений, то они по-прежнему остаются закрытыми для российских авиакомпаний, и никакой ясности относительно возможных сроков возобновления сообщения по-прежнему нет.


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