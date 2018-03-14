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"Тинькофф банк": наращивание кредитования и комиссионный рост в микро-бизнесе


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Тинькофф Банк (-/B1/BB-) опубликовал отчетность по МСФО за 4 кв. 2017 г.

Банк сохранил высокий темп роста прибыли кв./кв. (+27% до 6,4 млрд руб. при ROAE 63%), что стало следствием:

1) повышения комиссионного дохода (+38% кв./кв. до 3,47 млрд руб.) темпами, опережающими рост числа транзакций по картам (+6,4% кв./кв.), что происходит в т.ч. за счет активного привлечения новых клиентов-ИП и малого бизнеса (комиссия за обслуживание их расчетных счетов выросла на 43% кв./кв. до 1,3 млрд руб.), а также эквайринга магазинов (+36% кв./кв. до 0,9 млрд руб.);

2) сокращения отчислений в резервы (на 1 млрд руб. при стоимости риска 2,7% против 6% в 3 кв.), хотя заметного улучшения качества кредитов не произошло (показатель NPL 90+ сократился всего на 0,6 млрд руб. до 8,8% от портфеля при списаниях на 3,4 млрд руб., тем не менее, объем кредитов на ранней стадии просрочки до 90 дней снизился на 14%);

3) продолжающегося увеличения чистого процентного дохода (+6,4%) вслед за ростом кредитования (+2,85% кв./кв.). Чистая процентная маржа сузилась на 60 б.п. кв./кв. до 24,5%.

Мы отметили, что основной рост кредитных карт произошел не только в сегментах низких лимитов (до 60 тыс. руб.), но и в сегментах с лимитами от 60 до 120 тыс. руб., что указывает на более агрессивную кредитную политику. Произошедшее в марте 2017 г. ужесточение регулирования (повышение RW по новым кредитам) по-прежнему не сказывается на кредитной активности банка: по нашим оценкам, в 4 кв. валовый объем выдачи кредитов (новые + рефинансирование погашенных) составил 65 млрд руб. (67 млрд руб. в 3 кв.). Это при среднем кредите по карте 43,6 тыс. руб. (-3,3% кв./кв.) соответствует одобрению заявок с их последующей утилизацией почти 1,3 млн шт. в 4 кв.

По данным менеджмента, было выпущено лишь 670 тыс. новых карт, т.е., как и в предыдущие кварталы, большая часть портфеля образована за счет пролонгации/утилизации/увеличения лимита ранее выданных/одобренных кредитов (использования лимитов по ранее выданным картам). На эти кредиты, скорее всего, не распространяются повышенные RW, эффект может проявиться лишь при выдаче клиентам, которые раньше никогда не брали кредитов в банке (таких, по-видимому, мало).

По нашим оценкам, по отчетности РСБУ, RW по кредитному портфелю банка составляет 2,6х, что соответствует среднему значению ПСК по портфелю в пределах 25-35% год. (75% кредитов имеет ПСК 30-35% и RW=3х, оставшиеся 25% с ПСК 25-30% и RW = 1,4x), но, как указано в МСФО, средняя ставка (возможно, она учитывает различного рода комиссии и штрафы) по портфелю на конец 2017 г. составляла 45,5% год. 

В 2018 г. банк планирует нарастить кредитный портфель минимум на 25% (+31% в 2017 г.) и получить, по крайней мере, 24 млрд руб. чистой прибыли (+26% г./г.). На 1 февраля Н1.1 составлял 10,16% при допустимом минимуме 6,375% (с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала), что предполагает наличие запаса капитала в 14,3 млрд руб. (10,2% кредитного портфеля), один из самых высоких среди российских розничных банков. В отсутствие регуляторного давления на кредитную активность этот запас позволяет банку платить дивиденды: в 4 кв. выплачено 4,2 млрд руб. (всего в 2017 г. выплаты составили 8 млрд руб., 42% прибыли за год), после отчетной даты было принято решение выплатить промежуточные дивиденды за 2018 г. на 4,4 млрд руб. 

Бессрочный выпуск AKBHC @ 9,25% котируется 105% от номинала, что соответствует текущей доходности 8,8%, для сравнения - у бессрочных выпусков Альфа-Банка эта доходность составляет 7,7%. Учитывая отсутствие у банка потребности в капитале в условиях фактически минимального влияния на него ужесточения регулирования розничного кредитования, суборд AKBHC может быть интересен в рамках спекулятивной стратегии. 

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