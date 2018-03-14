Операторы мобильной связи: снова ценовая война? Мы так не считаем

Помесячная абонентская плата в основном осталась без изменений, однако объем данных, включенных в тарифы, был увеличен на 25-100%.

По нашему мнению, этот шаг был сделан для сохранения рыночной доли, и, поскольку прямого снижения цен не было, мы считаем, что действия компании не будут иметь немедленных последствий для рынка. Абонентская плата за самые дешевые пакетные тарифы операторов "большой тройки" (400 руб. в месяц) по-прежнему выше, чем помесячный ARPU в России (около 310 руб.). В долгосрочной перспективе этот шаг МегаФона может ограничить потенциал продвижения более дорогих тарифов в Москве. Тем не менее, пока не происходит прямого снижения цен в регионе, мы не видим факторов риска для нашего прогноза, который предполагает, что в 2018-2020 годах темпы роста в секторе будут на уровне 2-3% в год.

МегаФон обновил линейку пакетных тарифов в Москве, цены остались прежними, но объем данных и сервисов увеличился. Помесячная абонентская плата осталась неизменной, однако теперь пакетные тарифы включают больший объем данных и безлимитный трафик для большего количества сервисов (таких как социальные сети и мессенджеры).

Самый дешевый пакетный тариф по-прежнему стоит 400 руб. в месяц, но предложение контента стало более щедрым. Цена самого дешевого тарифа по-прежнему выше, чем помесячный ARPU в России (около 310 руб.). При этом теперь этот пакет включает в два раза больше данных (4 Гб), но на 15-25% меньше минут разговора и СМС. Для более дорогих пакетных тарифов объем данных был увеличен на 25-90%.

Теперь предложение МегаФона выглядит более привлекательно, чем у МТС и VEON, по большинству пакетных тарифов. Ценовая разница более заметна в самых дешевых пакетных тарифах: за 400 руб. в месяц МегаФон предлагает 4 Гб данных и 300 минут связи, тогда как у МТС объем данных в аналогичном пакете составляет 1 Гб, а у VEON - 1,5 Гб при сопоставимом количестве минут разговора. Во втором по цене пакетном предложении разрыв менее заметен, и потому мы считаем, что МегаФон в основном стремится привлечь новых цифровых пользователей, предлагая больший объем данных в рамках самых дешевых тарифов.

МТС и VEON могут отреагировать, обновив свои пакетные тарифы. В этом случае компании могут увеличить объем интернета, включенный в пакеты, особенно если новые тарифы МегаФона будут пользоваться успехом у пользователей. Впрочем, операторы имеют возможности для маневра - например, у МТС есть гибкий тариф "Мой Безлимитище", который позволяет пользователям выбирать объем включенных сервисов.

Мы не видим рисков для наших прогнозов, но в будущем потенциал продвижения более дорогих тарифов в Москве ограничен. Мы уже отмечали, что после того как МегаФон получил диапазон частот 4G, который в четыре раза шире, чем у других операторов, расходы компании на дополнительные объемы данных в пакетах стали намного ниже, чем у конкурентов. На наш взгляд, даже если прочие операторы обновят линейки своих пакетных тарифов, это не отразится на нашем прогнозе, который предполагает, что темпы роста в секторе будут на уровне 2-3% в год, поскольку фактически цены не будут снижены. Вместе с тем, если операторы продолжат увеличивать объем сервисов, включенных в пакеты, темпы роста на рынке вряд ли превысят наши ожидания, поскольку подобная практика осложняет продвижение более дорогих тарифов, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.