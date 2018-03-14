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Проведение чемпионата мира по футболу позитивно скажется на выручке Adidas в России


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Компания Adidas отчиталась о финансовых результатах за 4-й квартал 2017 года. Чистый убыток составил $48,28 млн.

Этот результат вызван разовыми расходами в размере $89,5 млн, предписанными новым налоговым законодательством США. Скорректированная чистая прибыль составила $40 млн. 

Доходы компании в 4-м квартале поднялись до $5,95 млрд, или на 8%, а за весь прошлый год — на 14,8%, до $24,2 млрд. Новые продукты и предстоящий чемпионат мира по футболу выступают главными катализаторами роста выручки. Компания активно расширяет присутствие в Китае и Северной Америке, где темпы роста выручки превысили 20%. Проникновение магазинов Adidas не такое широкое, как у Nike, что оставляет большой задел для увеличения доли на американском и китайском рынках. 

При сохранении набранных темпов роста, по нашим прогнозам, уже к 2020 году объем выручки в Северной Америки превысит доходы от продаж в Западной Европе. На сегодня доля продаж в Северной Америке составляет 19,2%, в Западной Европе 29,7%. К 2020-му это соотношение будет равняться 25% к 23% соответственно. Экономика США демонстрирует более быстрые темпы роста, и, пока эта тенденция сохраняется, стратегия Adidas по увеличению своего присутствия в США будет способствовать повышению дохода. 

Проведение чемпионата мира по футболу в России позитивно скажется на отстающем сейчас сегменте выручки в странах СНГ и России. В 2017 выручка здесь снизилась на 2,8%, но спортивное событие глобального масштаба способно развернуть тренд. Мы ожидаем, что выручка в России и странах СНГ в текущем году сможет прибавить до 10%, что принесет компании дополнительно порядка $70 млн. Совокупная выручка Adidas за год также повысится в пределах 10%.

При этом у компании сохраняется потенциал для увеличения маржинальности. Сейчас она уступает главному конкуренту по отношению чистой прибыли к доходам с результатом 2017 года 6,4% против 11,1% у Nike. С развитием направления электронной торговли и закрытием неосновных направлений бизнеса у Adidas все шансы улучшить эффективность. Мы ожидаем, что меры компании позволят увеличить рентабельность до 7–8% уже в 2018-м и сравняться с Nike к 2020 году. 

У компании хорошие перспективы, что подтверждается решением по выкупу акций на сумму до $3,7 млрд в течение следующих трех лет. Вполне вероятно, что компания решит увеличить и дивиденды на 30%.

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