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Индекс Мосбиржи утром продолжит отступать


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Волна продаж, которая прокатилась по российскому фондовому рынку накануне, показала, что инвесторы при всей их самоуверенности очень чувствительны к внешнему негативу в адрес Российской Федерации.

Если разобраться, вербальные нападения англичан и высылка дипломатов пока не означают политической «войны», но приятного в них тоже мало. Рынок утянули вниз «тяжеловесы» - «Газпром», «Сбербанк», ВТБ и прочие, для которых осложнение конъюнктуры такого рода означает массовый уход от рисков, обычно провоцирующий сброс самых ликвидных бумаг. 

Вариантов дальнейшего развития событий в краткосрочной перспективе как минимум два. Первый из них сегодня в начале торгов уведет рынок ещё немного ниже, но после позволит начать консолидацию в пределах 2245-2260 пунктов, и это будет означать, что британская финансово-политическая угроза больше пугает рынок эмоционально, чем фактически. Второй сценарий развязывает руки «медведям», которые в предчувствии весны спали совсем чутко, и уводит индекс МосБиржи сегодня в область ключевых поддержек 2210-2220 пунктов. Учитывая слабый внешний фон перед открытием сессии в четверг, продавцы себя проявят в любом случае, вопрос только в том, насколько они будут агрессивны. 

Техническая картина на текущий момент не сигнализирует о чем-либо критичном для рублевого индикатора. Пока рынок остается в среднесрочном коридоре 2210-2325 пунктов, никакой существенной смены тренда не предполагается. Однако в случае, если геополитический фон обострится, нижняя граница канала будет реализована очень быстро, и тогда приоритеты инвесторов станут чисто «медвежьими».

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