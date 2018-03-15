Мечел (MTLR) подешевел на 4.6%, Сбербанк (SBER) – на 4.2%, Башнефть (BANE) – на 4.2%, ВТБ (VTBR) – на 4.0%, ММК (MAGN) – на 3.2%, Газпром (GAZP) – на 2.8%. На характер торгов повлияли геополитические риски (не в последнюю очередь – обострение отношений между Великобританией и РФ), а также перспективы усиления «торговых войн», подтверждение которым трейдеры нашли выступлении нового советника президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу (официальное объявление о назначении на должность, как ожидается, состоится сегодня). Л. Кудлоу, в частности, заявил, что «Китай заслужил жесткого ответа» в виде импортных пошлин на металлы, введенных недавно Соединенными Штатами.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Иркутскэнерго (IRGZ) подорожали на 8.5%, Русской Аквакультуры (AQUA) – на 8.1%, Челябинского цинка (CHZN) – на 4.9%. Тем временем Коршуновский ГОК (KOGK) потерял 5.9%, ОАК (UNAC) и Мотовилихинские заводы (MOTZ) - по 4.3%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в небольшом минусе, в среднем в минусе пребывают и азиатские индексы.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС – действие геополитических рисков остается в силе, также как и неопределенность, связанная с экономической политикой США. В течение дня повлиять на ход торгов могут оказать корпоративные новости. Так, сегодня ожидается публикация отчетности по МСФО за 2017 год корпорацией Алроса (ALRS), а также раскрытие операционных и финансовых результатов за 2017 год компанией Мегафон (MFON).

На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется выше отметки 57.0, но повышение может замедлиться, поскольку курс доллара остается под давлением на мировом рынке (индекс доллара DXY остается ниже 90 пунктов).