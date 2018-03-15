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Эскалация конфликта с Лондоном может усилить продажи на российских площадках


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы в среду снизились третью торговую сессию подряд в преддверии заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе, и новых страхов в отношении начала торговых войн.

Выходившая в последнее время статистика по инфляции в США сигнализирует о более быстром ужесточении монетарной политики со стороны Федрезерва, в то время как ЕЦБ и Банк Японии продолжают оттягивать неизбежное.

Так, Марио Драги в очередной раз пообещал рынкам не спешить с повышением ставок, мотивировав это тем, что укрепление евро может оказать давление на инфляционные ожидания.

По итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2749,48 пунктов, снизившись на 0,57%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта - до 2,81 процента.

Нефтяные котировки пятую сессию продолжают консолидацию в диапазоне $64-$65,60, где на закрытии торгов в среду прибавили 0,25%, закрывшись на отметке $64,89.

На данном этапе ни данные от Минэнерго США, показавшие рост запасов на пять миллионов баррелей, ни ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства не смогли вытолкнуть цену за рамки сложившегося диапазона, при выходе из которого цена на "черное золото" может потерять или прибавить от двух до четырех долларов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2275,24 п., снизившись на 1,9%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2270 п-2265 п., и основная на 2250 п., при проходе которой продажи усилятся. Ближайшие сопротивление находятся на отметке 2290 п. и 2310 п.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 125000 п., при проходе которого инструмент может потерять еще 3000 п. Локальное сопротивление расположено на отметке 126000 п.и основное на 127000 п., при закрепление над которым появится сигнал на покупку.

Похоже, что наши западные партнеры решили сделать "алаверды" и усилить давление на российскую "элиту" в преддверии президентских выборов. И в том случае, если помимо вербальных интервенций последуют реальные действия в отношении отечественной экономики, то распродажи на российском фондовом рынке могут усилиться.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,12, потеряв 0,18% по отношению к доллару США на фоне резких ухудшений отношений с Великобританией.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,60.

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