Развитие дипломатического кризиса с Великобританией будет сказываться на динамике торгов

Главным поводом для снижения российского рынка стало раскручивание очередного дипломатического кризиса между РФ и Великобритании по случаю отравления бывшего британского шпиона Скрипаля. Великобритания решила прервать двусторонние контакты и выслать 23 российских дипломата. Естественно, что РФ должна, согласно традициям дипломатических отношений, ответить пропорционально. Однако в неофициальной части британских угроз также содержатся предложения более жёсткого характера, включая заморозку активов российских граждан или организаций. Плюс к этому в США отправлен в отставку достаточно адекватный государственный секретарь Р. Тиллерсон, а его пост займёт руководитель ЦРУ Майк Помпео, отличающийся весьма жёстким взглядом на международные проблемы.

Банковский сектор наиболее нервно отреагировал на очередной кризис: Сбербанк (-4,18%), «ВТБ» (-4,05%). У «Газпрома» (-2,77%) появились свои заботы, поскольку германское новое правительство решило взять курс на удвоение доли альтернативной энергетики, а также диверсификацию газовых поставок в пользу американского СПГ. Металлурги завершили день неоднозначно. Если акции «Северстали» (+1,19%) восстанавливали свои позиции, то в ГМК «Норникель» (-1,98%) и ММК (-3,23%) явно преобладал пессимизм. «КАМАЗ» (-0,47%) сообщил об увеличении чистой прибыли по РСБУ в 2017 году в 2,5 раза до 3,017 млрд при росте выручки на 21%. Лидерами роста и падения стали бумаги «М.Видео» (+3,26%), «Мегафон» (+1,01%), «Юнипро» (+0,96%), Yandex (+0,64%), а также «Мечел» (-4,61%), «Интер РАО» (-4,18%), «Башнефть» (-4,16%), «Россети» (-3,25%). В целом рынок пока реагирует эмоционально, но в постоянных угрозах Великобритании и США есть и позитивные моменты. Многие ещё помнят срезание счетов во время кипрского банковского кризиса и вряд ли будут долго анализировать, если счетам в Великобритании есть какая-либо угроза. Собственно говоря, поведение рубля указывает на то, что интерес к российским активам не уменьшается.

Рубль в течение дня укреплялся относительно конкурентов и отступил лишь к вечеру. Минфин РФ провёл два аукциона ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 20 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 44,556 млрд рублей при средневзвешенной ставке 7,37%. На втором аукционе спрос составил 38,48 млрд рублей при средневзвешенной ставке 6,84%. Иными словами, рынок ОФЗ пока не пугается внешних факторов. К слову говоря, доля нерезидентов на рынке РФ к 1 февраля выросла до 33,9% с 33,1% на 1 января, а также 28,1% на 1 февраля 2017 года. То есть мы можем наблюдать то, что рост рисков новых ограничений пока не приводит к сокращению доли нерезидентов. Этому не мешает даже тот факт, что рубль уже не столь великолепно привлекателен для Carry trade, как это было полтора года назад.

Ситуация перед стартом торгов в РФ слабо негативная. Азиатские рынки торгуются неуверенно, а сырьевые контракты преимущественно снижаются. Кроме того, в четверг можно ждать ответных шагов РФ на высылку дипломатов из Великобритании, что, естественно, продолжит нервировать отечественных участников торгов. Поэтому ждём дальнейшего снижения индексов и небольшого ослабления рубля. В четверг совет директоров «Интер РАО» рассмотрит вопрос по дивидендам. «ЭНЕЛ Россия», «АЛРОСА», EN+ отчитаются за 2017 год по МСФО.