Рынок акций РФ и рубль подрастут в рамках коррекции

С учетом незначительной утренней коррекции нефтяных цен, Вадим Иосуб из "Альпари" оценивает внешний фон как умеренно-негативный, однако полагает, что на открытии торгов российские акции могут попробовать частично восстановиться после вчерашнего падения. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2250-2300 пунктов, по индексу РТС — 1240-1265 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает нейтрального старта торгов в России с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2275 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260, 2250 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 пунктов, указывает он.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам", - отмечает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Участники рынка продолжат следить за геополитическими событиями вокруг России. Пара доллар-рубль скорее всего, проторгуется в диапазоне 56,64-57,6 рубля, пара евро-рубль - 70,07-71,3 рубля", - полагает Иван Марчена из Forex Club.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне опасений инвесторов о возможности глобальной торговой войны.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,13-0,34%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пределах 0,05-0,27%: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, гонконгский Hang Seng Index - на 0,05%, шанхайский SSE Composite - на 0,27%, при этом японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,86 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,06% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2373 доллара против 1,2367 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам на фоне негатива в российско-британских отношениях и геополитических рисков.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,9% - до 2275,24 пункта, индекс РТС упал на 2,69%, до 1251,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 10 копеек – 57,12 рубля, евро - на 2 копейки, до 70,68 рубля следует из данных Московской биржи.