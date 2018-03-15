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Денежный рынок: кросс-валютные ставки выросли на фоне ослабления рубля


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Ставка однодневного валютного свопа большую часть дня оставалась без изменений, но ближе к закрытию резко выросла, почти достигнув уровня оффера Банка России.

Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,90% (+13 бп), а закрытие произошло на отметке 8,44%. Более длинные кросс-валютные ставки также росли на фоне повышения стоимости однодневного валютного свопа и волатильности рубля. Трехмесячная ставка NDF поднялась на 20 бп (до 6,09%), а более длинные значения выросли на 8–12 бп. Кривая кросс-валютных свопов по всей длине сместилась вверх на 7–10 бп. Ставки процентных свопов выросли на 4–7 бп, за исключением самых длинных, закрывшихся без изменений. В рублевых ставках овернайт рост был менее выраженным. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась в среднем примерно на 10 бп, до 7,2%. Ставка RUONIA во вторник закрылась на уровне предыдущего дня (7,31%), но вчера, скорее всего, поднялась немного выше.

В целях стерилизации избыточной ликвидности Банк России в рамках тонкой настройки вчера провел аукцион не однодневных, а двухдневных депозитов, по сравнению с предыдущим аукционом сократив лимит на 250 млрд руб. (до 470 млрд руб.). Заявок от банков поступило всего на 283 млрд руб., которые были размещены по средневзвешенной ставке 7,46%. В свою очередь Федеральное казначейство провело аукцион 6-месячных депозитов с лимитом 100 млрд руб., который полностью выбрали два банка, разместившие заявки в общей сложности на 110 млрд руб. Судя по всему, спрос был обусловлен необходимостью пролонгировать ранее размещенные депозиты на сумму 101 млрд руб., подлежащие погашению на этой неделе.

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