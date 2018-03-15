ЦБ возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании 23 марта

Ускорение экономического роста было связано с сильным ростом обрабатывающей промышленности (+4,7% г/г в январе против -2,0% г/г в декабре); тем не менее, ведомство отметило, что ускорение роста в этом секторе вызвано исключительно временными факторами. Мы считаем, что этот временный скачок в росте может быть связан с завершением строительства Керченского моста – по недавней информации, он должен быть открыт уже в мае. Это подтверждает наше мнение о том, что экономический рост может оказаться сильнее в 1П18, чем в 2П18 и соответствует нашим ожиданиям роста ВВП всего на 1,0% в этом году.

Росстат сообщил, что инфляция составила 0,1% с начала месяца по 12 марта; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщил вчера Росстат, инфляция составила 0,1% в период с 6 по 12 марта, что предполагает 0,1% с начала месяца. Мы ожидаем, что в марте инфляция составит 0,3% м/м (2,4% г/г) – это возможно в том случае, если недельная инфляция сохранится на уровне 0,1%. Учитывая первые признаки ускорения продовольственной инфляции в феврале и возможные инфляционные риски в связи с продолжающимся ростом розничного кредитования (13,9% г/г в январе) и недавним ростом зарплат госсектора, мы ожидаем, что ЦБ возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании совета директоров 23 марта.