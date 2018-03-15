TCS Group Holding будет расти за счет привлечения кредитных средств

В начале недели TCS Group Holding PLC порадовал инвесторов хорошей отчетностью, показав очень сильные результаты: чистая маржа выросла на 39% и составила 13 млрд. руб., чистая прибыль выросла на 73% - 6,4 млрд. руб., активы выросли на 53% и достигли 268,8 млрд руб., кредитный портфель увеличился на 31% - 157,8 млрд руб.
Помимо хорошей отчетности, компания впечатлила идеями Оливера Хьюза, который планирует выдачу кредитов под залог квартиры и автомобиля, причем не только для физических, но и для юридических лиц. Также стоить отметить объявление о первой выплате промежуточных дивидендов в размере $0,31, которая состоится уже 4 апреля 2018.
После публикации отчетности, акции компании в моменте выросли более чем на 4%. В долгосрочной перспективе ожидается рост данной бумаги. Компания планирует активное развитие за счет розничного кредитования. С учетом динамики потребительского кредитования в России и долговременного падения реальных располагаемых доходов населения данная стратегия должна дать свои плоды. Ставка как на физ. так и на юрлиц объясняется более высокой надежностью юрлица как заемщика.
Рекомендуем рассматривать данную бумагу для включения в долгосрочный портфель – ситуация в банковском секторе продолжается оставаться напряженной, и в 2018 году ожидается новая волна «зачистки». Это станет сдерживающим фактором для роста бумаги, однако, после завершения процесса очистки вполне вероятен бурный рост оставшихся на поле игроков – клиенты лопнувших банков перетекут к ним.
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