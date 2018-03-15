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Повышение ставки ФРС не загорами, куда спрятаться инвесторам


Рынки
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
Меньше недели остаётся до очередного заседания ФРС США, и уверенность инвесторов в том, что ставка будет повышена, уже достигает 90%.

Ужесточение монетарной политики в США активизировалось в конце 2015 года. Тогда ключевая ставка была близка к нулю. Хотя действия регулятора были крайне осторожными, сейчас мы имеем диапазон в 1,25-1,5%. На 2018 год запланировано еще этапа три увеличения ставки по 0,25 процентных пункта (п.п.). Долгосрочная цель регулятора – 2,8%.

Более того, осенью 2017 года Федрезерв запустил программу «QE наоборот». Программа направлена на сокращение его баланса, накопленного в кризисные времена.

Какие риски для фондового рынка несет монетарное ужесточение ФРС? 

Стоит понимать, что на начальных стадиях рост процентных ставок при развивающейся экономике не слишком опасен для инвесторов. Возможны локальные просадки (коррекции). Однако в целом тренд остается бычьим.

Проблемы могут возникнуть позже, когда экономика начинает замедляться вследствие удорожания стоимости кредитования, а значит сокращения потребительских расходов и инвестиционных проектов. Тогда на рынке акций вполне может произойти смена тренда.

Тем не менее различные сектора ведут себя по-разному на разных стадиях бизнес-цикла, а также по-разному реагируют на повышение ставок ФРС.

Один из самых неуязвимых секторов - финансовый сектор.  Американские банки принято считать бенефициарами роста процентных ставок ФРС. Балансы многих финучреждений сконструированы так, что при росте ставок увеличивается процентная маржа, а значит и процентный доход.

К таким можно отнести JP Morgan (JPM) и Bank of America (BAC). Акции этих банков торгуются на NYSE и «Санкт-Петербургской бирже». Перспектива роста бумаг этого сектора может составить от 8 до 20% в среднем. 

Более того слабо подвержен влиянию бизнес-циклов сектор здравоохранения.

Особенно интересна для инвестиций инновационная индустрия биотехнологий, которая способна пережить второй ренессанс после бурного роста котировок в 2012-2015 годах.

Самый простой путь вложиться в биотехи – это купить бумаги NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), которые торгуются в Штатах и являются одними из наиболее популярных индустриальных ETF.

Среди отдельных компаний моим долгосрочным фаворитом является Celgene (CELG, бумага NASDAQ и СПб). На данный момент CELG находятся под давлением из-за возросшей конкуренции в индустрии.

Тем не менее, компания имеет блокбастер в своем портфеле препаратов – Revlimid, используемый в терапии множественной миеломы. Лекарство это принесло Celgene $8,2 млрд выручки в 2017 году (17% прирост). Препарат защищен патентами фактически до 2026 года. Также Celgene развивает множество внешних проектов, которые могут в перспективе принести свои плоды.  Акции Celgene торгуются ниже значений по группе сопоставимых компаний. При этом на ближайшую пятилетку по CELG ожидается среднегодовой прирост прибыли на акцию в размере 19,4%, что намного выше, чем средние +9,6% у конкурентов. Это может указывать на возможную недооценку CELG по сравнению с аналогами.

Компания активно генерирует свободные денежные потоки. Celgene пока не выплачивает дивиденды, но реализует программы buyback. Компания накопила $14,9 млрд, что позволит ей реализовать новые проекты и проводить дружественную политику в отношении акционеров.

Медианный таргет аналитиков по CELG на 12 мес. находится на отметке $121, что подразумевает примерно 30% потенциал роста от уровней открытия торгов США в среду, 14.03.18 ($93).

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