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На фондовый рынок США вернется "бычий" настрой


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США большую часть сессии 14 марта продержались ниже уровней открытия и закончили торги падением.

Для Dow и S&P 500 этот день стал уже третьим подряд, завершившимся в «красной зоне». Индекс широкого рынка опустился к 50-дневной скользящей средней. Инвесторы по-прежнему выказывают опасения по поводу изменений в мировой торговой политике. В этой связи больше других страдают акции промышленного сектора и производителей материалов. В частности, Boeing потерял 2,5% капитализации. Вышедшие макроданные не дали инвесторам никаких оснований полагать, что ФРС повысит ставки более чем три раза в этом году, что несколько сдержало падение котировок. 

Вероятности ужесточения монетарной политики ФРС, моделируемые региональным банком регулятора в Атланте, свидетельствуют о том, что инвесторы видят всего 11-процентный шанс повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на заседании Комитета по открытым рынкам, которое состоится на следующей неделе. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в своих выступлениях уделил немало времени тому, чтобы убедить инвесторов в неизменности намерения следовать плану постепенного повышения ставок, принятому его предшественницей Джанет Йеллен. В результате движения ставки вверх на 25 базисных пунктов 21 марта ждут многие. Однако более жесткое решение сейчас почти исключено. 

Отодвинув на второй план позитивные макроэкономические данные, рынки отрицательно реагируют на намерение ввести дополнительные пошлины на китайский импорт и на усиление вероятности торговой войны между США и их международными партнерами. Новости не обеспечивают ярких драйверов роста, а макростатистика уже три недели сигнализирует о том, что экономика не перегрета и по-прежнему растет достаточно медленно. Этот фактор, как и угроза торговой войны, уже учтен в котировках, поэтому после очередного падения «бычий» настрой вернется на фондовые площадки. 

Сегодня в 17:30 мск будет опубликован еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице, а также данные индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии. Мы, как и общерыночный консенсус, предполагаем, что число заявок на пособие упадет до 229 тыс., что должно вызвать умеренно позитивную реакцию на рынке. Индекс деловой активности Филадельфии снизится до 24 пунктов, что ожидаемо, поэтому заметной реакции на фондовых площадках этот релиз не вызовет. 

Считаем, что в целом S&P500 сейчас находится на привлекательных для покупки уровнях. Это будет способствовать «бычьему» настрою инвесторов во второй половине торговой сессии, благодаря чему основной индекс закроется на уровне 2790 пунктов.

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