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На саммите G20 торговые партнеры США постараются договориться с Трампом


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08%, закрывшись на отметке 2747,33 пунктов, Dow Jones прибавил 0,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт - до 2,82 процента.

В начале следующей недели (19-20 марта) страны G20 на саммите в Аргентине будут обсуждать глобальную торговлю и рынок криптовалют. Безусловно, темой №1 будет протекционистская политика Трампа, который ранее в ультимативной форме дал понять партнерам, что договариваться о новых правилах торговли с США придется на его условиях. Тем не менее торговые войны не выгодны никому, в том числе и Трампу, вследствие чего на встрече "большой двадцатки" можно ожидать определенного консенсуса по данному вопросу.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,08, продолжая консолидироваться в диапазоне $64-65,60.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в текущем году спрос на нефть может составить 99.3 млн баррелей в сутки по сравнению с 97.8 млн баррелей в сутки в 2017 году. В свою очередь эксперты МЭА считают, что при условии сохранения добычи ОПЕК+ на текущих уровнях уже во втором квартале 2018 года рынки могут ощутить дефицит предложения "черного золота".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $64, основная находится на уровне $63. Сопротивления расположены на $65 и  $65,60.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам игроки традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2272,49 п., снизившись на 0,19%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2263 п., и основная на 2250 п. Ближайшие сопротивление находятся на отметке 2290 п. и 2310 п.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 124000 п., при проходе которого инструмент может потерять еще 2000 п. Сопротивление расположено на отметке 125500 п. при закрепление над которым может появиться сигнал на покупку.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,46, снизившись на 0,59% по отношению к доллару США на фоне продолжающейся конфронтации с Лондоном. На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57,50, при закрепление над которым национальная валюта может ослабнуть еще на 50 копеек. Локальные поддержки по-прежнему расположены на отметках 57 и 56,60.

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