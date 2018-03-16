Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260, 2250 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После нейтрального открытия индекса МосБиржи вероятен его переход в состояние консолидации. Неопределенный внешний фон пока не способствует активным распродажам российских акций. Вместе с тем, активность покупателей может быть ограничена в связи с неблагоприятной внешнеполитической обстановкой.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Вместе с тем, ключевым внутренним фактором в России станут приближающиеся президентские выборы. По этой причине под закрытие пятничных торгов не исключены более или менее масштабные распродажи российских акций с целью сокращения рисков.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,12%) и РТС (-0,31%) завершили торги с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Слабые внутридневные попытки игры на повышение отечественных акций оказались неудачными. В целом же локальный рынок находился в состоянии консолидации. Добавим, что он выглядел несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Индексы ММВБ и РТС пока не сумели реализовать свой потенциал для коррекционного отскока от достигнутых среднесрочных минимумов.

Стоит отметить, что по мере приближения президентских выборов в России на первый план по значимости для локального рынка выходят не экономические, а политические факторы. Вчера мы наблюдали продолжение обмена дипломатическими «любезностями» между Россией и западными странами. Президент Франции заявил о том, что эта страна планирует принять собственные меры в отношении РФ в связи с так называемым «делом Скрипаля». В то же время Россия анонсировала ответные действия на недавнее решение Великобритании о высылке из страны 23 российских дипломатов. На этом фоне Государственный департамент США в очередной раз напомнил о том, что действующие американские санкции останутся в силе до возвращения Украине полуострова Крым. Кроме того, Минфин США расширил свои санкционные списки, имеющие отношение к России, добавив в них еще 14 физических лиц и одну организацию. Предлогом для этого стали обвинения в кибератаках и во вмешательстве в американские выборы. Таким образом, и без того неблагоприятная внешнеполитическая ситуация вчера еще более осложнилась.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3,1 п., или 0,25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным внутридневным движением на локальном рынке стала резкая просадка стоимости акций Мегафон (MFON RM, -9,03%). Эти бумаги подверглись активным распродажам на повышенных оборотах в связи с сообщением эмитента о том, что выплата дивидендов в текущем году не планируется. Годовой финансовый результат эмитента по МСФО также не внушил оптимизма инвесторам и спекулянтам. Скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента по итогам 2017 года сократилась на 29%, до уровня 20,52 млрд руб. Этот показатель не включает в себя неденежное обесценение инвестиции в «Евросеть» в размере 15,9 млрд руб.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, -1,47%) несмотря на непродолжительный утренний прирост, довольно сильно подешевели по итогам торгового дня. Вчера они отыгрывали новость об успешном размещении 1,14% от уставного капитала эмитента посредством ускоренного построения книги заявок. Такая необходимость была связана с тем, что участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента реализовали свои опционы на продажу. Сделка состоялась по 3,48 руб. за акцию, что оказалось на 5,2% дешевле цены их закрытия в среду. Необходимо учитывать, что сама компания «Интер РАО» не получит денежных средств от состоявшейся сделки.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -3,04%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2,99%), НЛМК (NLMK RM, -1,15%), Распадская (RASP RM, -1,05%), М.Видео (MVID RM, -1,94%).

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +3,60%) и банка ВТБ (VTBR RM, +0,56%) пользовались спросом на фоне общей для них новости о том, что кредитная организация успешно закрыла объявленную ранее сделку по покупке 29,1% акций ритейлера. В начале текущей недели вышло сообщение о том, что указанное приобретение было одобрено Федеральной антимонопольной службой РФ.

Существенно сильнее рынка также торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, +1,55%), Роснефть (ROSN RM, +1,24%), МосБиржа (MOEX RM, +1,24%), Новатэк (NVTK RM, +1,07%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,23%), FIVE-гдр (FIVE, RM +4,22%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,55%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

С учетом умеренного прироста стоимости нефтяных контрактов, состоявшегося накануне, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как близкое к нейтральному.