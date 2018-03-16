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Инвесторы будут следить за новостями об ответных шагах РФ в отношении Великобритании


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 15 марта индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2272,49 п., а РТС упал на 0,31% до 1247,28 п.

Основным сдерживающим фактором для российского рынка остаётся ситуация кризиса отношений с Великобританией, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего шпиона С. Скрипаля, а также нанесении вреда здоровью нескольким гражданам страны. Естественно, что союзники Лондона поддержали эти обвинения, доказательства которых остаются большим секретом.

Если же говорить о корпоративных событиях, то главным разочарованием дня стал отказ «Мегафона» (-9,03%) от дивидендов в 2018 году. Руководство ссылается на рост долга и необходимость увеличения инвестиций в связи с реализацией «закона Яровой» и переходом на 5G стандарт связи.

EN+ увеличила прибыль в 2017 году на 3,2% при росте выручки на 23,7%. «ЭНЕЛ России» (-0,38%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в два раза до 8,5 млрд рублей при росте выручки на 3% до 74,4 млрд рублей.

И, наконец, «АЛРОСА» (+0,77%) снизила прибыль по МСФО в 2017 году в 1,7 раза до 78,616 млрд рублей при выручке 275,4 млрд рублей. Основной причиной снижения прибыли является укрепление рубля на 13% и снижение средней цены на реализованные ювелирные алмазы в среднем на 9%.

Основные потери рынка состоялись в банковском секторе, который может стать целью британских возмущений против РФ – акции Сбербанка снизились на 3,04%. В лидерах дня были бумаги «Магнита» (+3,6%). «ВТБ» закрыл сделку по приобретению 29,9% акций торговой сети и может приступить к её реформированию. Свою сделку по приобретению 2,1% ГМК «Норникель» (+0,08%) закрыл и «Интеррос» В. Потанина.

От более глубокой просадки рынок спасли нефтегазовые бумаги, которые получили поддержку благодаря дорожающей нефти: «Газпром» (-0,4%), «ЛУКОЙЛ» (+1,55%), «Роснефть» (+1,24%), «НОВАТЭК» (+1,07%). В целом стоит отметить, что реакция на британские обвинения была достаточно короткой. В Лондоне также обсуждают варианты заморозки счетов россиян или даже экстрадиции части из них. Соответственно, деньги граждан РФ могут начать возвращаться в РФ, что поддержит и рубль, и акции, и рынок облигаций.

Рубль в течение дня смотрелся весьма достойно, хотя к вечеру начал более активно слабеть на фоне нарастающего внешнего давления. Даже Д. Трамп решил присоединиться к обвинениям, поскольку не нашёл иных вариантов, международные резервы РФ за неделю по 9 марта выросли до $455,2 млрд, что является максимальным значением с конца сентября 2014 года. Сальдо счёта текущих операций РФ за январь-февраль составило $20,8 млрд по сравнению с $14,5 млрд год назад, а доля нерезидентов на рынке ОФЗ к 1 февраля составила 33,9% по сравнению с 28,1% год назад. Однако на текущий момент внешние факторы всё же преобладают. 

Ситуация перед стартом торгов в России слабо негативная. Азиатские рынки торговались неуверенно, нефть также перестала расти. Кроме того, в пятницу можно ждать ответных шагов РФ на высылку дипломатов из Великобритании. В пятницу отчитывается по МСФО «Обувь России». «Аэрофлот» и «РусАгро» проведут советы директоров. По «Аэрофлоту» ожидается объявление дивидендов за 2017 год. Кроме того, «АЛРОСА» проведёт телеконференцию по итогам 2017 года.

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