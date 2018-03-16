При обнулении экспортной пошлины на нефть бункеровочный бизнес перестанет генерировать прибыль

Из этой суммы 600 млрд руб. (10,5 млрд долл.) пришлось на субсидирование НПЗ, еще 140 млрд руб. (2,5 млрд долл.) было потеряно из-за поставок в Беларусь и 300 млрд руб. (5,3 млрд долл.) –вследствие сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Сазанов также отметил, что в стоимостном выражении общая поддержка, оказанная отрасли в 2005–2016 гг. в форме субсидирования экспортных пошлин, в пять раз превысила осуществленные за тот же период инвестиции в модернизацию НПЗ. В случае обнуления экспортной пошлины право на получение государственных субсидий останется только у НПЗ, ориентированных на поставки топлива на внутренний рынок.

По нашим оценкам, исходя из цены на нефть в 60 долл./барр., объем субсидирования экспортной пошлины, предоставляемого ведущим нефтяным компаниям, в 2018 г. может составить 4 млрд долл. Согласно нашим расчетам, если с 2019 г. экспортная пошлина на сырую нефть будет отменена (при одновременном повышении НДПИ в целях сохранения неизменной налоговой нагрузки в пересчете на баррель добычи), то на текущих котировках фьючерсов на нефть EBITDA ведущих нефтяных компаний за 2019–2020 гг. сократится на 10–11 млрд долл. в год вследствие снижения рентабельности переработки. Введение отрицательного акциза на сырую нефть в размере 500 руб./т (8,8 долл./т) – или 1 000 руб. (17,5 долл.) на тонну, как предлагает Татнефть – для НПЗ всех ведущих российских нефтяных компаний, по нашим оценкам, снизило бы упомянутый убыток примерно на 2 млрд долл. или 4 млрд долл. в год соответственно.

Мы по-прежнему считаем, что обнуление экспортной пошлины, скорее всего, будет экономически нейтральным с точки зрения рентабельности добычных проектов (соответствующий эффект будет нивелироваться увеличением НДПИ) и одновременно может увеличить налоговые поступления в бюджет. Как показывает опыт, в силу различных (в том числе политических) причин у российских компаний нет достаточных возможностей, чтобы компенсировать увеличение налогов в сегменте нефтепереработки путем повышения цен. Помимо прямого эффекта с точки зрения нефтяного сектора, следует отметить ряд серьезных негативных последствий для таких дополнительных направлений бизнеса российских компаний, как, например, бункеровка. В случае обнуления экспортной пошлины бункеровочный бизнес (который до сих пор оказывал существенную финансовую поддержку вертикально интегрированным компаниям) перестанет генерировать прибыль. В совокупности эти аспекты делают режим регулирования сектора еще более непредсказуемым, затрудняя долгосрочное планирование.