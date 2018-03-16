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При обнулении экспортной пошлины на нефть бункеровочный бизнес перестанет генерировать прибыль


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Как сообщает газета Ведомости со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, в 2017 г. из-за действующей системы пошлин на нефть (экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть) российский бюджет недосчитался примерно 1 трлн руб. (17,5 млрд долл.).

Из этой суммы 600 млрд руб. (10,5 млрд долл.) пришлось на субсидирование НПЗ, еще 140 млрд руб. (2,5 млрд долл.) было потеряно из-за поставок в Беларусь и 300 млрд руб. (5,3 млрд долл.) –вследствие сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Сазанов также отметил, что в стоимостном выражении общая поддержка, оказанная отрасли в 2005–2016 гг. в форме субсидирования экспортных пошлин, в пять раз превысила осуществленные за тот же период инвестиции в модернизацию НПЗ. В случае обнуления экспортной пошлины право на получение государственных субсидий останется только у НПЗ, ориентированных на поставки топлива на внутренний рынок.

По нашим оценкам, исходя из цены на нефть в 60 долл./барр., объем субсидирования экспортной пошлины, предоставляемого ведущим нефтяным компаниям, в 2018 г. может составить 4 млрд долл. Согласно нашим расчетам, если с 2019 г. экспортная пошлина на сырую нефть будет отменена (при одновременном повышении НДПИ в целях сохранения неизменной налоговой нагрузки в пересчете на баррель добычи), то на текущих котировках фьючерсов на нефть EBITDA ведущих нефтяных компаний за 2019–2020 гг. сократится на 10–11 млрд долл. в год вследствие снижения рентабельности переработки. Введение отрицательного акциза на сырую нефть в размере 500 руб./т (8,8 долл./т) – или 1 000 руб. (17,5 долл.) на тонну, как предлагает Татнефть – для НПЗ всех ведущих российских нефтяных компаний, по нашим оценкам, снизило бы упомянутый убыток примерно на 2 млрд долл. или 4 млрд долл. в год соответственно.

Мы по-прежнему считаем, что обнуление экспортной пошлины, скорее всего, будет экономически нейтральным с точки зрения рентабельности добычных проектов (соответствующий эффект будет нивелироваться увеличением НДПИ) и одновременно может увеличить налоговые поступления в бюджет. Как показывает опыт, в силу различных (в том числе политических) причин у российских компаний нет достаточных возможностей, чтобы компенсировать увеличение налогов в сегменте нефтепереработки путем повышения цен. Помимо прямого эффекта с точки зрения нефтяного сектора, следует отметить ряд серьезных негативных последствий для таких дополнительных направлений бизнеса российских компаний, как, например, бункеровка. В случае обнуления экспортной пошлины бункеровочный бизнес (который до сих пор оказывал существенную финансовую поддержку вертикально интегрированным компаниям) перестанет генерировать прибыль. В совокупности эти аспекты делают режим регулирования сектора еще более непредсказуемым, затрудняя долгосрочное планирование.

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