Ликвидность из федерального бюджета стерилизуется за счет прочих факторов

Впрочем, объем ликвидности, поступивший в систему за счет Федерального бюджета в целом, по нашим расчетам, оказался гораздо больше (240 млрд руб., тогда как в январе Федеральный бюджет изъял 878 млрд руб.) за счет интервенций Минфина (296 млрд руб.) и фактических расходов (115 млрд руб.), которые, однако, были в значительной степени стерилизованы увеличением чистых заимствований ОФЗ (-154 млрд руб.) и сокращением задолженности банков перед Казначейством по РЕПО и депозитам (-38 млрд руб.). В ближайшие месяцы интервенции и нарастающие фактические траты средств Федерального бюджета останутся основным источником притока ликвидности.

Интересно отметить, что несмотря на столь заметный приток ликвидности из Федерального бюджета в феврале, совокупные поступления за счет всех источников расширенного правительства и прочих операций (т.е. с учетом бюджетов регионов, внебюджетных фондов и специальных инструментов ЦБ) оказались достаточно скромными (+29 млрд руб.) - т.е. за счет этих факторов было стерилизовано 211 млрд руб.

Не исключено, что существенная часть этой суммы могла быть абсорбирована сокращением задолженности санируемых банков перед ЦБ. Так, по сообщению ФК «Открытие», в феврале банк вернул часть средств, привлеченных от ЦБ, на 180 млрд руб.