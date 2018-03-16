Рынок США: сегодня уверенный ноль с совершенно незначительными отклонениями

И все это происходило на фоне фактически минимальных оборотов. По крайней мере по акциям, входящим в индекс DJIA-30 обороты точно были минимальными с начала этого года.

Все индексы в течение всего торгового дня «вертелись» вблизи нулевых отметок, периодически уходя то в красную, то в зеленую область. Лишь старина Dow пытался держаться бодрячком и оставался всю торговую сессию в плюсе. Удалось это ему в основном за счет хорошего спроса в акциях McDonald’s (MCD, +2,13%), United Health (UNH, +1,82%) и Caterpillar (CAT, +1,33%). А вот гранды американского ВПК - Boeing (BA, -0,09%) и United Technologies (UTX, -0,25%) вновь не смогли устоять перед натиском продавцов.

Что касается отраслевого среза, то здесь хоть какое-то более-менее понятное и к несчастью негативное движение мы увидели в акциях сырьевого сектора, где потери составили в среднем 1,0%, а также в акциях потребительского сектора, просевшие в среднем на 0,5%.

Правда, потребительский сектор был неоднороден - были и те акции, которые достаточно хорошо росли (например, Newell Brands (NWL, +1,62%) или Brown - Forman Corporation (BF-B, +1,75%), и те кто спросом явно не пользовался. А хуже всех пришлось вчера акциям «быстрорастворимых супов», то есть акциям компаний, занимающихся изготовлением пакетированных продуктов. Падение по этому сектору составило от почти 3% (Kellogg Company (K, -2,91%) до более чем 4% (The J.M. Smucker Company (SJM, -4,58%) ).

Вот, пожалуй, и все новости вчерашнего дня. Особо и выделить что-либо тяжело. Ну разве что наконец-то хоть какой-то ритейлер порадовал своей отчетностью. Еще до начала торгов вчера отчиталась компания Dollar General (DG, +4,75%) и отчиталась очень даже неплохо. А поскольку на ритейлеров все судя по всему уже махнули рукой и никто ничего хорошего не ждал, то выход хороших данных (не супер хороших, а просто хороших!) стал приятной неожиданностью, и акции DG стали немедленно «уносить в космос». На максимуме дня рост превышал даже 8%, однако ближе к концу основной торговой сессии участники рынка немного отрезвели и закатали эти акции к вполне соответствующим обстоятельствам адекватным +5%. Для ритейлинга такой рост сейчас и так - выше крыши!

Ожидания рынка 16 марта

Все то же, все так же… Наверное, прошедшая неделя станет самой скучной и не интересной в этом году. Участники рынка явно заняли выжидательную позицию и совершенно не собираются пока что-либо менять в своих действиях. И какие это действия? - Ничего не делать. Ждать, ждать и ждать… И даже выходящий блок достаточно серьезных макроэкономических данных вряд ли сможет что-либо изменить. Поэтому только и остается, что обсуждать различные корпоративные новости, связанные с поглощениями и объединениями.

Одну «мыльную оперу» мы уже на этой неделе посмотрели. Это я имею в виду сорвавшееся поглощение компании Quallcom (QCOM) ее сингапурским конкурентом - компанией Broadcom (AVGO). После прямого запрета на это поглощение со стороны президента Трампа последняя публично отказалась от дальнейших действий в этом направлении и заявила, что теперь сосредоточится на приобретении более мелких компаний и преимущественно за свой счет ( а не за счет кредитов!).

Но если этот сериал завершился, то вот сделка AT&T - Time Warner вновь выходит на первый план. На следующей неделе начнутся судебные слушания, которые решат сможет ли AT&T в конце концов купить Time Warner за свои законные 85 млрд. долларов. Шансы в этой сделке где-то 50 на 50 - так что можно начать заключать пари. И кстати, в рамках предстоящих судебных слушаний произошла первая не очень приятная вещь - все ожидали, что слушания продлятся не более 3 недель, но после первого заседания судьей был озвучен срок в 5 - 8 недель. Так что вердикт суда по этому делу мы узнаем скорее всего только к лету.

Что же касается конкретно сегодняшних торгов, то, как уже было сказано выше, сейчас никто никуда не спешит и в последний день недели уж точно спешить не будет. Поэтому на сегодня - уверенный ноль с совершенно незначительными отклонениями.