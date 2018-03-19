Геополитические риски для рубля опаснее, чем ситуация с нефтью

Торги на внутреннем рынке открылись ослаблением по рублю. На общем фоне укрепления доллара пара доллар/рубль повышалась до отметки 57,81 руб., а пара евро/рубль – до 71,02 руб.

Поддержку американскому доллару оказала положительная статистика в США. Индексы промышленного производства и доверия потребителей в Мичигане превысили ожидания рынка.

Во второй половине торгов рублю удалось отыграть потери у иностранных валют благодаря скачку цен на нефть и выйти в небольшой плюс против единой валюты. Евро на вечерних торгах находился под давлением на рынке Форекс.

Цена на нефть сорта Brent подскочила на 2%, до $66,39 за баррель. За стремительным повышением котировок мог стоять мартовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+.

В понедельник, 19 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent упала на 0,41%. Рубль на открытии остался без поддержки. После некоторой консолидации цены в районе 57,50 руб. по паре доллар/рубль ожидаю дальнейший рост к уровню 58 руб. Для пары евро/рубль цель на ближайшие два дня сохраняется на отметке 71,25 руб.

Ключевыми негативными факторами для российской валюты остаются расширение антироссийских санкций со стороны США и обострение российско-британских отношений.