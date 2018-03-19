Снижение напряженности между Москвой и Лондоном позитивно скажется на старте торгов в РФ

Дипломатический кризис между Лондоном и Москвой угрожал новыми ограничениями и прочими недружественными действиями со стороны западных партнёров.

Однако к понедельнику появилась информация, что Великобритания может допустить российских следователей к расследованию, что уже является позитивным шагом.

Соответственно, отечественные индексы могут начать новую неделю с новыми надеждами. Рубль также сможет вернуть часть потерь. В пятницу ЦБ РФ, возможно, вновь снизит ставку на 25 базисных пунктов, что увеличит список дивидендных бумаг с доходностью выше доходности ОФЗ. В этой связи даже если рынок облигаций потеряет часть интереса, то ресурсы могут быть перенаправлены в более рискованные сегменты.