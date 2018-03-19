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Существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Тактика абсорбирования избытков ликвидности посредством депозитов «тонкой настройки» оказалась вновь востребованной в конце прошлой недели.

Регулятор предложил на сей раз депозитный 5-дневный депозитный инструмент в объеме 920 млрд руб. и собрал более 1 трлн руб. заявок. Причина ажиотажа вокруг краткосрочного депозита, вероятно, связана с притоком рублевой ликвидности из бюджета. Согласно опубликованным факторам, счет расширенного правительства в период с 12 по 15 марта не только не зафиксировал оттока средств в связи с уплатой страховых взносов, но продемонстрировал резкий приток в объеме ок. 500 млрд руб. (без учета операций Минфина на валютном рынке и изменения задолженности по репо/депозитам).

Преждевременно говорить о повторении притока средств из бюджета в прошедшую пятницу, однако, в контексте наступления налоговых дат лишь в начале следующей недели существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах. Это сохраняет необходимость продления краткосрочных аукционов в целях удержания ставок «под контролем» вблизи уровня ключевой ставки. Брокерские котировки однодневных ставок в пятницу удержались в интервале 7.25-7.35%, а последний фиксинг Ruonia о/н показал снижение на 3 бп до 7.28%.

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