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Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные реформы в течение нового срока Путина


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
Одним из сюрпризов президентской кампании–2018 стало то, что главный кандидат, Владимир Путин, решил не раскрывать свои планы после выборов, таким образом как бы запросив у избирателей своего рода карт-бланш.

Результаты выборов дают Путину широкие полномочия для проведения непопулярных и болезненных реформ, однако вероятность их реализации остается под вопросом.

Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные экономические реформы в течение нового срока Путина, т.е. любые системные и серьезные шаги в этом направлении будут крайне позитивно восприняты рынком.

Вероятность реализации этого сценария прояснится в ближайшие несколько недель.

Программа реформ Путина получит развитие к середине апреля – позитивно

Мы давно утверждали, что после переизбрания Владимир Путин, вероятно, будет продвигать новую программу реформ. Комментарии советника по экономике подтверждают нашу точку зрения.

Путин поручил подготовить указ о национальных целях развития до 15 апреля. Советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в рамках реализации политических целей, поставленных в Послании Федеральному собранию, президент поручил правительству подготовить специальный указ о национальных целях развития России до 2024 г. в срок до 15 апреля.

Указ будет содержать конкретные меры, направленные на реализацию 5 стратегических программ в области экономики: повышение производительности труда, переход к цифровой экономике, строительство дорог, поддержка развития МСБ и расширение экспорта. Эти программы будут реализованы в 10 ключевых областях, для каждой из которых будут разработаны свои национальные цели, а также критерии и набор мер по их реализации. За каждую программу и сферу будет отвечать конкретный представитель кабинета министров, и каждый министр будет нести персональную ответственность за реализацию целей.

Ключевая стратегическая цель этих реформ – реструктуризация и модернизация российской экономики, что должно ускорить рост с 2% г/г до 3.8-4% г/г. По словам Белоусова, годовая стоимость программы реформ оценивается в 1.5% ВВП, при этом около 1% будет обеспечено увеличением собираемости налогов вследствие более высоких темпов роста экономики и еще 0.5% – более эффективным управлением бюджетными расходами. Сферы, которые могут затронуть сокращения бюджетных расходов, включают в себя в том числе оборону и капитальные вложения. «Оптимизация налогов» рассматривается как еще один значимый способ увеличить финансирование. Основные реципиенты увеличенного бюджетного финансирования в рамках новых реформ – здравоохранение, инфраструктура и цифровая экономика.

Как мы и ожидали, Владимир Путин, по всей видимости, решил начать шаги по реализации новой политики практически сразу после выборов. Причина такой спешки заключается в бюджетном процессе, который традиционно начинается в середине мая и длится до конца сентября. Если новый бюджет должен основываться на новой правовой базе, то такое законодательство должно быть принято парламентом до утверждения проекта бюджета.

Мы ожидаем, что в течение следующих 1-1.5 месяцев инвесторы получат более четкую картину планов Кремля относительно реформ, их стоимости для экономики, а также лиц, которые, вероятно, будут играть ключевую роль в реализации новой политики.

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