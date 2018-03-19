Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные реформы в течение нового срока Путина

Результаты выборов дают Путину широкие полномочия для проведения непопулярных и болезненных реформ, однако вероятность их реализации остается под вопросом.

Инвесторы считают невысокими шансы на радикальные экономические реформы в течение нового срока Путина, т.е. любые системные и серьезные шаги в этом направлении будут крайне позитивно восприняты рынком.

Вероятность реализации этого сценария прояснится в ближайшие несколько недель.

Программа реформ Путина получит развитие к середине апреля – позитивно

Мы давно утверждали, что после переизбрания Владимир Путин, вероятно, будет продвигать новую программу реформ. Комментарии советника по экономике подтверждают нашу точку зрения.

Путин поручил подготовить указ о национальных целях развития до 15 апреля. Советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в рамках реализации политических целей, поставленных в Послании Федеральному собранию, президент поручил правительству подготовить специальный указ о национальных целях развития России до 2024 г. в срок до 15 апреля.

Указ будет содержать конкретные меры, направленные на реализацию 5 стратегических программ в области экономики: повышение производительности труда, переход к цифровой экономике, строительство дорог, поддержка развития МСБ и расширение экспорта. Эти программы будут реализованы в 10 ключевых областях, для каждой из которых будут разработаны свои национальные цели, а также критерии и набор мер по их реализации. За каждую программу и сферу будет отвечать конкретный представитель кабинета министров, и каждый министр будет нести персональную ответственность за реализацию целей.

Ключевая стратегическая цель этих реформ – реструктуризация и модернизация российской экономики, что должно ускорить рост с 2% г/г до 3.8-4% г/г. По словам Белоусова, годовая стоимость программы реформ оценивается в 1.5% ВВП, при этом около 1% будет обеспечено увеличением собираемости налогов вследствие более высоких темпов роста экономики и еще 0.5% – более эффективным управлением бюджетными расходами. Сферы, которые могут затронуть сокращения бюджетных расходов, включают в себя в том числе оборону и капитальные вложения. «Оптимизация налогов» рассматривается как еще один значимый способ увеличить финансирование. Основные реципиенты увеличенного бюджетного финансирования в рамках новых реформ – здравоохранение, инфраструктура и цифровая экономика.

Как мы и ожидали, Владимир Путин, по всей видимости, решил начать шаги по реализации новой политики практически сразу после выборов. Причина такой спешки заключается в бюджетном процессе, который традиционно начинается в середине мая и длится до конца сентября. Если новый бюджет должен основываться на новой правовой базе, то такое законодательство должно быть принято парламентом до утверждения проекта бюджета.

Мы ожидаем, что в течение следующих 1-1.5 месяцев инвесторы получат более четкую картину планов Кремля относительно реформ, их стоимости для экономики, а также лиц, которые, вероятно, будут играть ключевую роль в реализации новой политики.