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Долговой рынок: аутсайдерами оказались внешние займы "Газпрома" и Газпромбанка


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
16 марта, в пятницу, рынок корпоративного рублевого долга демонстрировал уверенный рост на фоне повысившихся оборотов.

Котировки бумаги прибавили в среднем по 1,4%. Лидерами пятницы выступили выпуски с дюрацией от года до 2 лет, которые подорожали в среднем на 3%. Половина сделок пришлась на более короткие облигации, где единой динамики выявлено не было.

Банковский сегмент смотрелся лучше рынка, и соответствующие бонды подорожали в среднем на 2,4%. Драйверами роста оказались выпуски ВЭБ 08 (+5,1%) и ОткрФКББ4 (+3,3%). Хуже корпоративного сектора смотрелись бумаги субфедерального долга, которые подешевели в среднем на 0,3%. Аутсайдером сегмента оказался выпуск КОМИ 14 (-1,3%).

На рынке внутреннего госдолга единой динамики выявлено не было. Торговые обороты были несколько ниже среднедневных за неделю и составили 18,4 млрд руб. Лидерами пятницы выступили серии 26212 и 26221 (+0,1%). 

Российские корпоративные евробонды демонстрировали умеренное снижение котировок. Аутсайдерами оказались внешние займы Газпрома и Газпромбанка, которые потеряли в среднем по 15-20 б.п.

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