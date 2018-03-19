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Конфликт с Британией остается главным драйвером, оказывающим давление на рубль


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
В ходе утренних торгов понедельника рубль стабилен по отношению к доллару и слегка укрепляется в паре с евро на фоне общего ослабления единой валюты на международном рынке форекс.

Нефть торгуется в небольшом «минусе», лишая внешней поддержки российскую валюту, которая остается подверженной риску на фоне обострения геополитической ситуации.

Конфликт с Британией остается главным драйвером, оказывающим давление на рубль. Сегодня ситуация будет обсуждаться на общеевропейском уровне, и если в рамках саммита прозвучат грозные комментарии чиновников в адрес Москвы, рубль рискует понести новые потери на фоне дальнейшего выхода иностранных спекулянтов из ОФЗ. Однако обвального падения валюты мы не ожидаем, по крайней мере, до тех пор, пока Лондон не обрисует потенциальные санкции, способные навредить экономике России, а этот сценарий маловероятен.

Как бы то ни было, «британский скандал» и новые американские санкции не способствуют повышению привлекательности отечественной валюты и рублевых активов в целом. Локально этот негатив способен ограничить текущий налоговый период, но на данном этапе для «россиянина» есть еще один риск, со стороны валютного фактора. В частности, доллар может укрепиться после заседания Федрезерва США в среду, если повышение ставки будет сопровождаться довольно оптимистичными заявлениями относительно дальнейшей нормализации политики и благоприятными экономическими оценками.

Со стороны нефтяного рынка значимой поддержки рубль не ждет. Свежая статистика по запасам и производству углеводородов может вернуть котировки в режим продаж, если в очередной раз укажет на увеличение объемов, а сильный доллар способен усилить давление на актив. В более широкой перспективе риски для рубля будут сохраняться по мере развития событий на международной арене.

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