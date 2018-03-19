FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк России на заседании в пятницу снизит ставку на 25 б.п.


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
На протяжении большей части дня в пятницу рубль, как и другие валюты развивающихся стран, оставался под давлением, обусловленным публикацией сильных данных в США, угрозой торговых войн и неопределенной ситуацией в администрации Дональда Трампа.

Однако российская валюта смогла отыграть потери на фоне роста нефтяных котировок на 1,7%.

Вчера в ходе президентских выборов Владимир Путин в очередной раз одержал победу. Согласно текущим данным, явка избирателей составила 66%, Владимир Путин получил 74% голосов. Мы не ожидаем существенной реакции рынка на итоги выборов. В центре внимания будет пересмотр планов правительства, в первую очередь - перестановки в кабинете министров.

На следующей неделе предстоит осуществление самых крупных за этот год налоговых выплат. Мы ожидаем увеличения объема продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в середине текущей недели: это окажет серьезную поддержку рублю. Однако, учитывая решение ФРС по ставке и наблюдавшееся в последнее время ослабление валют развивающихся стран, мы рекомендуем покупать рубль относительно аналогов, нежели валют развитых рынков. 

В пятницу, перед началом "периода тишины", предшествующего заседанию ЦБ, Игорь Дмитриев, глава департамента денежно-кредитной политики, дал развернутое интервью. Он заявил о намерении рекомендовать понизить ставку в ходе запланированного на пятницу заседания. Его комментарии относительно инфляции были весьма осторожными, в связи с чем мы ожидаем понижения ставки на 25 б. п. - до 7,25%.

Курс USD/RUB может удержаться на уровне 57,6 благодаря удорожанию нефти и действиям экспортеров, считают стратеги Sberbank Investment Research.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ