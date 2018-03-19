Apple тайно разрабатывает собственные экраны

Подобный шаг говорит о реализации планов компании по увеличению объемов собственного производства и на территории США. В начале года компания объявляла о планах потратить более $30 млрд на капитальные затраты на родном для себя рынке в ближайшие пять лет. Увеличению объемов производства в США способствовала налоговая реформа, которая стимулирует репатриацию более $250 млрд свободных денежных средств со счетов компании за рубежом.

Собственное производство дисплеев позволит Apple уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Samsung, LG, Japan Display и увеличить таким образом маржинальность. У Apple есть потенциал повышения валовой маржи с текущих 38,3% до 46%, как у Samsung, благодаря развитию собственного производства. Увеличение маржи до указанной отметки мы прогнозируем к 2023 году, так как для запуска полномасштабного собственного производства потребуется два-три года плюс тестовый период. Мы предполагаем, что новые технологии будут опробованы сначала на «умных» часах Apple и в течение двух-трех лет внедрены в iPhone. Хотя Apple сама не производила дисплеи, у нее есть большой опыт работы с подобными технологиями. Долгое время Apple калибровала дисплеи от Samsung, добиваясь лучшей цветопередачи, чем у южнокорейского конкурента.

Усовершенствование Apple Watch благодаря МicroLED-дисплеям будет позитивно сказываться на доходах компании от сегмента товаров, не связанных с основным продуктом iPhone. Доходы здесь растут быстрее, чем от других направлений, со средним темпом в 20% последние пять лет, что позволяет диверсифицировать выручку компании при насыщении рынка смартфонов. Сейчас доля таких товаров, как наушники и часы, в выручке находится на уровне 5,6%, и мы прогнозируем ее расширение до 10% уже к 2021-му. Новые продукты вкупе с повышением рентабельности выглядят хорошими драйверами роста для Apple. Наша целевая цена по ее акциям — $202,26.