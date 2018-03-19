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Apple тайно разрабатывает собственные экраны


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Компания может начать производить собственные дисплеи для своих устройств по технологии MicroLED, которую ориентировочно будут применять на фабрике в Калифорнии.

Подобный шаг говорит о реализации планов компании по увеличению объемов собственного производства и на территории США. В начале года компания объявляла о планах потратить более $30 млрд на капитальные затраты на родном для себя рынке в ближайшие пять лет. Увеличению объемов производства в США способствовала налоговая реформа, которая стимулирует репатриацию более $250 млрд свободных денежных средств со счетов компании за рубежом. 

Собственное производство дисплеев позволит Apple уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Samsung, LG, Japan Display и увеличить таким образом маржинальность. У Apple есть потенциал повышения валовой маржи с текущих 38,3% до 46%, как у Samsung, благодаря развитию собственного производства. Увеличение маржи до указанной отметки мы прогнозируем к 2023 году, так как для запуска полномасштабного собственного производства потребуется два-три года плюс тестовый период. Мы предполагаем, что новые технологии будут опробованы сначала на «умных» часах Apple и в течение двух-трех лет внедрены в iPhone. Хотя Apple сама не производила дисплеи, у нее есть большой опыт работы с подобными технологиями. Долгое время Apple калибровала дисплеи от Samsung, добиваясь лучшей цветопередачи, чем у южнокорейского конкурента. 

Усовершенствование Apple Watch благодаря МicroLED-дисплеям будет позитивно сказываться на доходах компании от сегмента товаров, не связанных с основным продуктом iPhone. Доходы здесь растут быстрее, чем от других направлений, со средним темпом в 20% последние пять лет, что позволяет диверсифицировать выручку компании при насыщении рынка смартфонов. Сейчас доля таких товаров, как наушники и часы, в выручке находится на уровне 5,6%, и мы прогнозируем ее расширение до 10% уже к 2021-му. Новые продукты вкупе с повышением рентабельности выглядят хорошими драйверами роста для Apple. Наша целевая цена по ее акциям — $202,26.

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