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Золото не успевает восстановиться в цене перед заседанием ФРС


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Ценам на золото в последние дни пришлось непросто. К утру вторника, 20 марта, тройская унция драгоценного металла стоит $1315,20 при сессионном минимуме $1307,40.

«Дно» марта стоит на уровне $1303,60. Ключевым драйвером для золота по-прежнему остается поведение американской валюты. По оценкам «Альпари Голд», на фоне спокойного отношения рынков капитала к риску в данный момент выраженного спроса на золото нет, и это не позволяет драгметаллу прилично скорректироваться.

Область ключевых поддержек располагается в пределах $1300-1303 в настоящий момент. Значимые сопротивления стоят значительно выше, на отметках $1328 и $1342 соответственно. Это значит, что золото остается внутри границ довольно просторного «боковика», и пока инвесторы не получат основание для действительной смены настроений, драгметалл сохранит позиции в диапазоне. 

Согласно свежим данным CFTC, за неделю к 13 марта объем чистой длинной позиции по золоту снизился до минимума одиннадцати недель и составил 145,6 тыс. контрактов. При этом общая длинная позиция оценивалась в 171,3 тыс. контрактов. Общая короткая позиция, в свою очередь, составила 25,6 тыс. контрактов. Настроения на площадке в отношении золота очевидны - рынок предполагает, что драгметалл еще требуется в инвестиционных портфелях как инструмент хеджирования рисков, но в моменте потребность в нем небольшая. 

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, от которого уже в среду вечером рынок ждет повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов (это решение уже заложено в рыночные цены) и комментариев по будущим монетарным шагам. Чем агрессивнее будут замечания и указания главы Федрезерва Джерома Пауэлла, тем лучше для доллара и хуже для золота. Если «американец» укрепится, цены на золото отступят в область поддержек.

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