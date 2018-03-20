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Ожидания уменьшения спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС оказывает давление на рубль


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
После прошедшей в пятницу на американских биржевых площадках экспирации по фьючерсным и опционным контрактам на индексы и отдельные бумаги в понедельник игроки зафиксировали прибыль.

В свою очередь на рынки оказывает давление приближающееся заседание ФРС, на котором регулятор продолжит серию повышения процентных ставок, начатую при Джанет Йеллен, и основным вопросом для рынков остается, насколько агрессивно данную политику будет воплощать в жизнь новый глава Федрезерва Джером Пауэлл.

По итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,42%, закрывшись на отметке 2712,92 пунктов, Dow Jones потерял 1,35%, высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 1,84% после обновления исторического рекорда на прошлой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 2,85 процента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,20%, закрывшись на отметке $66,11 на фоне заявлений технического комитета ОПЕК+ о выполнении сделки о сокращении добычи нефти в феврале на 138% и росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что если Иран станет обладателем ядерного оружия, королевство будет вынуждено начать собственную программу по разработке военного атома.

В настоящий момент локальными поддержками Brent выступают отметки $65,40 и  $64,90. Сопротивления расположены на $66,40 и  $67,30.

Сегодня в 23.30 мск. будут опубликованы данные от API, которые традиционно будут определять направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ожидают роста запасов сырой нефти в США на 3,1 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2281,72 п., снизившись на 0,56%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п., и основная на 2250 п., при проходе которой индикатор может опуститься в район 2200-2220 пунктов. Основное сопротивление находится на уровне 2300 п., закрепление над которым может снова вернуть покупки в бумаги.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 123500 п. при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на отметке 125100 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,84, потеряв 0,6% по отношению к доллару США в ожидании уменьшения спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС по итогам заседаний регуляторов на текущей неделе.

На данном этапе сопротивлениям в паре выступает уровень 58, при закреплении над которым национальная валюта может потерять еще порядка 50 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 57,80 и 57,50.

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