Новых поводов для таких сильных продаж не было, инвесторы продолжают отыгрывать опасения, что ФРС будет поднимать ставку в течение года не три, как это предполагалось еще в конце прошлого года, а четыре раза.

Сейчас основные американские индексы находятся посередине между историческими максимумами и локальными минимумам начала февраля. Из этого диапазона движение может быть в любую сторону, однако тренд сформируется все-таки завтра, после оценки комментариев членов ФРС относительно дальнейших действий по ставке.

Индекс Мосбиржи, открывшись вчера хорошим плюсом, к обеду растерял все преимущество и закрылся полупроцентным минусом, следуя за мировыми индикаторами. Новостной фон для покупок российских активов немного улучшается: ослабевает накал скандала вокруг отравления Скрипаля и, возможно, скоро конфликт перестанет давить на рынки.

На дневных свечках Индекса Мосбиржи прорисовывается фигура «восходящий треугольник», которая свидетельствует о большой вероятности роста, причем выше достигнутых ранее исторических максимумов.

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Сегодня все складывается в пользу открытия российского рынка в полупроцентном плюсе: фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0,3%. Сильно, на 0,7% растет нефть, которая приближается к 67 долларам за баррель. В районе 67-67,5 доллара за баррель, являющемся сильным сопротивлением, можно рисковать и открывать шорты.

С утра можно купить «нефтянку», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть», но при первых разворотах цен на нефть прибыль нужно фиксировать. По-прежнему привлекательно смотрится Сбербанк, потерявший с начала марта 7,5%. После такого падения сильнее рынка ждем в бумагах отскока хотя бы процента на 3-4.

Российская валюта приблизилась к сильному сопротивлению 58 руб за доллар. Пока поводов для ее пробития нет, если же, конечно, доллар не начнет сильно расти к основным мировым валютам. В пользу покупок рубля играет завтрашний последний перед снижением ставки ЦБ аукцион по ОФЗ, где инвесторы будут стремиться закупиться под завязку. В конце недели продажам долларов на внутреннем рынке будет также способствовать налоговый период.

Сегодня мы ожидаем укрепления рубля копеек на 30-40, но дальнейший тренд на валютном рынке сформируют комментарии ФРС США после оглашения решения по ставке.