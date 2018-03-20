Рубль будет под давлением из-за ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Виновником распродажи стал американский рынок: высокотехнологический сектор – акции Facebook упали на 6,7% до $172 за штуку из-за очередного скандала с неправомерной передачей пользовательских данных третьим компаниям для обработки и составления психологического портрета пользователя. На этом фоне часть капитала перетекла в гособлигации США, от чего доходность несущественно снизилась до 2,84%. При этом, индекс доллара снизился из-за опасений инвесторов относительно усиления политики протекционизма администрации США и развития торговой войны с Китаем. Напомним, на прошлой неделе сменился госсекретарь США, который будет вести более жесткую игру против Китая и РФ, чем мягкий Тиллерсон.

Теоретически слабый доллар поможет экспортерам США, с другой стороны, в среду ожидается увеличение на 25 б.п. до 1,75% верхнего уровня процентной ставки ФРС США по итогам заседания FOMC, что играет в пользу доллара. Так, согласно фьючерсам, вероятность увеличения ставки составляет 80%. К тому же, 3-х месячная кредитная ставка LIBOR по долларам котируется по 2,2%, что косвенно тоже подтверждает увеличение ставки ФРС.

В свою очередь, рубль также будет под давлением из-за ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. до 7,25% согласно расчетам по фьючерсам на ставку RUONIA. Однако реальная ставка по рублевым активам остается одной из самых высоких на развивающихся рынках, что привлекает инвесторов, даже несмотря на то, что отток иностранной ликвидности с российского фондового рынка продолжается 3 торговые сессии подряд из-за антироссийской истерики.

Вместе с тем, ослабление рубля до 57,9 за доллар играет в его пользу из-за подготовки экспортеров к налоговым платежам на следующей неделе.