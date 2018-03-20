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Рынок акций РФ и рубль подрастут на смешанном внешнем фоне


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ откроется нейтрально, а рубль подрастет на смешанном внешнем фоне. Небольшой позитив для рубля может прийти от растущих котировок нефти.

 

Падающие азиатские рынки с одновременно умеренно растущей утром нефтью задают противоречивый внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который, по всей видимости, начнет торги нейтрально, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2260-2305 пунктов, по индексу РТС — 1230-1255 пунктов, прогнозирует он.

"На рубль продолжают давить геополитическая напряженность, а также избегание инвесторами валют стран с формирующимися рынками накануне заседания ФРС США, которое начнется сегодня, а свое решение огласит завтра. В то же время, растущая нефть оказывает рублю определенную поддержку, также как и начавшийся период валютных выплат. Подорожавшая утром нефть окажется существенным подспорьем при открытии торгов рублем, который, благодаря этому, имеет все шансы отыграть часть вчерашних потерь", - комментирует Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 57,3-58,4 рубля, для европейской валюты — 70,6-72 рубля, полагает аналитик.

Пара USD/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 57,45-58,43 рубля, а пара EUR/RUB – в районе 70,7-71,9 рубля, прогнозирует Иван Марчена из Forex Club.

На валютной секции Московской биржи в начале дня Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс" ожидает некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост цен на нефть и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров дадут "медведям" возможность вернуть себе инициативу, в результате чего доллар может уже в первый час торгов отступить ниже 57,7 рубля, полагает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на 1,4-1,8% после сообщений об утечке данных пользователей соцсети Facebook FB.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones рос на 0,14%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, а на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,39%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,47%, при этом гонконгский Hang Seng Index рос на 0,07%, шанхайский SSE Composite - на 0,38%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,6 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,83% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2344 доллара против 1,2336 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся в понедельник по основным индексам снижением вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,41%, до 2285,17 пункта, индекс РТС - на 0,91%, до 1242,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 35 копеек – 57,84 рубля, евро - на 68 копеек, до 71,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

 

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